Bakanlık, Kanal İstanbul imar planlarının iptal edildiği iddialarını yalanladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Kanal İstanbul projesinin imar planlarının bakanlık tarafından iptal edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni bir imar uygulaması yapma kararı alındığı kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Kanal İstanbul Projesinin de bulunduğu Rezerv Yapı Alanı’na yönelik halen geçerli olan imar planlarının bakanlık tarafından iptal edildiği iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından Kanal İstanbul projesinin de içinde bulunduğu 3 etaptan oluşan toplam 13 bin hektarlık alanın 1/100.000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlama sürecinin 2021 yılı içerisinde tamamlandığı ve planların yürürlükte olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu haberlerde yer alan imar planlarının iptal edildiği hususunun gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının imar uygulaması (parselasyon) işlemine yönelik her talebi titizlikle incelenerek hakkaniyet çerçevesinde değerlendirildiği, gelen talepler kapsamında ise yeni imar uygulaması işlemi yapma kararının alındığı aktarıldı.

Askı süreci tamamlanan imar uygulaması işlemine yönelik vatandaşlar tarafından davaların açıldığı, söz konusu süreçte ise yargı mercilerinin meşguliyetine sebebiyet verilmemesi adına vatandaşların talepleri değerlendirilerek yeni bir imar uygulaması işlemi yapılacağının ilgili yargı mercilerine bildirildiği kaydedilen açıklamada, açılan davalarda ise yargı mercilerince davaların konusuz kaldığı kararının verildiği ifade edildi.

Hiçbir sürecin yarıda bırakılmadığı savunulan açıklamada, imar uygulamasının askı sürecinde yapılan talepler kapsamında bakanlık tarafından yeni bir imar uygulamasına ilişkin çalışmaların sürdüğü vurgulandı.