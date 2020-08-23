banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Caddede sigara, yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi yasaklandı
Caddede sigara, yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi yasaklandı
Ücretsiz tatile rekor başvuru!
Ücretsiz tatile rekor başvuru!
Rus operatörler 3 şehirden daha Türkiye uçuşlarına başlıyor
Rus operatörler 3 şehirden daha Türkiye uçuşlarına başlıyor
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil koronavirüse yakalandı
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil koronavirüse yakalandı

Bakanlar sel bölgesinde değerlendirmelerde bulundu

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ VE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM, DÜN YAŞANAN SEL SONRASI BAKANLIKLARI İLE İLGİLİ GİRESUN'DA BİR DİZİ GEZİ VE İNCELEMELERİN ARDINDAN DERELİ İLÇESİNDE BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDULAR.

Çevre 23.08.2020, 17:16
Bakanlar sel bölgesinde değerlendirmelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün yaşanan sel sonrası bakanlıkları ile ilgili Giresun’da bir dizi gezi ve incelemelerin ardından Dereli ilçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

İlk olarak açıklamalarda bulunan Bakan Süleyman Soylu, “Buraya geldiğimizde bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk daha ağır bir tablo ile karşılaştık” dedi.

5 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiğini belirten Bakan Soylu “153 vatandaşımız arama kurtarma çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Şuanda 11 vatandaşımız kayıp. Yine bununla birlikte 118 köy yolu kapalıydı, 20 köy yolu açıldı. Şuan 98 köy yolu kapalı. Bunun yanı sıra 78 yerleşim biriminde elektrik yoktu. Onların 40 yerleşim birimine elektrik verildi. Dereli’de elektrik vermekte zorlanıyoruz ciddi bir tahribat söz konusu ama tüm ekipleri can hıraş bir mücadele içindeler. Ama biraz zorlanacağımız ifade etmek istiyorum. Tüm kurum ve kuruluşlarımızdan 944 personel şuanda burada tüm bakanlıklarımızdan afet bölgesinde çalışıyor. Yine bunun yanı sıra hastanelere başvuru sayısı 25. Hastanede bulunan hasta sayısı sadece 3. Onların durumları ağır değil. Hastalıklarından ötürü 2’si hastaneye sevk edildiler. Giresunlu hemşehrilerimiz endişe etmesinler, bu yaraları birlikte saracağız. Benim gördüğüm bir tablo var hasar olur ama gerek Doğankent’teki gerek Dereli’deki vatandaşlarımızın dünkü yağmurdan çok korktuğunu kendilerinin de anlatımı ile müşahade ettik. Burada hep birlikte olacağız, devletimiz, hükümetimiz, cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaraları sarmaya devam edilecektir. Allah bizi mahcup etmesin” diye konuştu.

Bakan Soylu, bölgede selden zarar gören ilçelerin Afet Bölgesi ilan edileceğini de sözlerine ekledi.

“Depremde ne yaptıysak burada selde de aynı şekilde tüm ekiplerimiz ile sahadayız”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise konuşmasına başsağlığı dilekleri ile başlayarak “Tüm Giresunumuzun ve Türkiyemizin başı sağolsun. Yoğun yağış nedeniyle 7 ilçede sel ve heyelan olayları meydana geldi. Doğankent, Dereli ve Yağlıdere ilçelerimiz en çok etkilenen 3 ilçemiz oldu. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak adına yapılması gereken tüm çalışmaları aynı depremde ne yaptıysak burada selde de aynı şekilde tüm ekiplerimiz ile sahadayız. Hem alt yapı ve hem üst yapı imalatlarımızın hasar tespitini yapmak amacıyla 90 kişiden oluşan ekibimiz hasar tespit çalışmalarını başlatmış durumdalar. Bu çerçevede 378 binanın hasar tespitinde; 3 ilçede toplamda 17 yıkık, 361 az hasarlı bina tespiti yaptık. Hem sel hem heyelan riski sebebiyle heyelan afet riski altında olan alanlar var. Bu çerçevede Dereli’de 20 adet binayı dere güzergahı üzerinde bir taşkında vatandaşımızın can güvenliği riski olan 20 binayı boşaltıyoruz. Ayrıca Doğankent’te de heyelan riski altında olan binalar var. Orda da 11 binanın toplamda 31 binanı boşaltım işlemini bugün itibariyle yapıyoruz. Kaymakamımız belediyemiz bu yapılara girmemeleri konusunda gerekli uyarıları yapacaklar. Afet riski taşımayan 200 tane Dereli’de 150 tane de Doğankent’te olmak üzere yeni konutların inşasına başlayıp vatandaşlarımızı bu sağlam güvenli alanlara taşımış olacağız” şeklinde konuştu.

“Amacımız yaraların sarılması ve normal hayata bir an önce dönülmesidir”

Tarım ve Ormanı Bakanı Bekir Pakdemirli ise yaptığı açıklamada devletin 3 bakanının Cumhurbaşkanımızın emri ile afet bölgesini gezdiğini ve tespitlerde ve gerekli yönlendirmelerde bulunduğunu söyledi. Pakdemirli “Amacımız yaraların sarılması ve normal hayata bir an önce dönülmesidir. Fındık bahçelerinde tarımsal hasar beklediğimizden daha az. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Bakan Pakdemirli Dereli’deki selin oluş nedenini ile ilgili olarak ise “Konunun aslında çıkış yeri Akkaya deresinin akış yönünde oluşan bir heyelanın Dereli’deki merkez deresini tıkaması kaynaklı oluşan ciddi bir problem var burada. Oluşan sıkıntı bir ilçe merkezinin baştan aşağı ilçe merkezini etkileyecek durumla karşı karşıya kaldık. Maalesef sürekli bunları söylüyoruz ama bir defa daha dikkat çekmek istiyorum; meteorolojik uyarıları mutlaka uymamız gerekiyor. Vatandaşın birinci sorumluğu kendini mukayet olmak, mümkün mertebede bu uyarıları dikkate almak. Bugün itibariyle Trabzon, Artvin ve Rize’de çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekliyoruz. Giresun özelinde bu saatten sonra çok önemli bir yağışımız olmayacaktır diye gözüküyor. Ama yine de vatandaşların teyakkuz içinde olması gerekir” ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, DSİ olarak Dereli özelinde ilçenin yüksek kesimlerinde heyelan önleyince bentler yapacaklarını belirterek “Dereli’nin bir daha bunu yaşamasına müsaade edemeyiz. Şehir merkezinde taşkın koruma ile alakalı ıslahlarımız devam ediyor. Şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Özellikle ormanlık alanlarda köklü olan bitkilerin sökülüp köksüz olan bitkilerin ekilmesi heyelanları tetikleyebiliyor” açıklamasında bulundu.

Bakanlar daha sonra selde hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için Jandarma Bölge Komutanlığı’nda düzenlenen törene katılmak üzere helikopterle Dereli ilçesinden ayrıldı.

Yorumlar (0)
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 23 Ağustos 2020
İmsak 04:41
Güneş 06:15
Öğle 13:12
İkindi 16:57
Akşam 19:59
Yatsı 21:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25