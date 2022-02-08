Bakan Yardımcısı Bayraktar: “Yakın zamanda TBMM’ye Nükleer Düzenleyici Kurumun Kuruluş Kanunu’nu götüreceğiz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar, “Meclise inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde Nükleer Düzenleyici Kurumun Kuruluş Kanununu götürmüş olacağız” açıklamasında bulundu.

Türkiye-Avrupa Birliği İş Birliği Programı kapsamında yürütülen “Türkiye Düzenleme Kurumunu Destekleme” projesinin kapanış toplantısı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’nun (TENMAK) Konferans Salonu’nda düzenlendi. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Yardımcısı Bayraktar, Türkiye’nin enerji konusunda attığı adımlara ve yaptığı çalışmalara değindi.

Nükleer güvenli erişimin, hukukta altyapının oluşturulmasının önem arz ettiğini ve yakın bir zamanda meclise içerisinde Nükleer Düzenleyici Kurumun Kuruluş Kanununu götürüleceğini açıklayan Bayraktar, “Türkiye son 20 yılda enerji piyasalarında çok önemli dönüşümleri başarmış, enerjide artan talebi karşılamak için ihtiyaç duyulan yatırımları hayata geçirmiş ve piyasa modelini değiştirmiş bir ülke olarak OECD ülkeleri içerisinde enerji talep artışı, elektrik talep artışı son 20 yılda en yüksek olan birinci ülke. Her yıl ortalama yüzde 5 talep artışı gördük. 2030 yılına kadar bundan sonrasında da minimum yüzde 3 ila 4 civarında bir talep büyümesini bekliyoruz. Nükleer güvenli erişim hukukta altyapının oluşturulması elbette ki önem arz ediyor. Çok yakın bir zamanda meclisimize inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde Nükleer Düzenleyici Kurumun Kuruluş Kanununu götürmüş olacağız. Bu çok önem arz ediyor. Bağımsız ve yetkin bir nükleer düzenleyici otorite oluşturmak da gelmekte. Yetkinlik ve şeffaflık sizin bağımsızlığınızın önünü açan ve sizi bağımsız kılacak en temel şey” ifadelerini kullandı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou ve Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı Zafer Demircan da toplantıya katılarak birer konuşma gerçekleştirdi.