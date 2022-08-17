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Bakan Soylu, Munzur Dağları’nın İHA’larla çekilmiş doğa harikası görüntülerini paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’deki Munzur Dağları’nın benzersiz güzelliği içerisinde otlayan koyunların İnsansız Hava Araçları (İHA) ile havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Çevre 17.08.2022, 09:53
Bakan Soylu, Munzur Dağları’nın İHA’larla çekilmiş doğa harikası görüntülerini paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’deki Munzur Dağları’nın benzersiz güzelliği içerisinde otlayan koyunların İnsansız Hava Araçları (İHA) ile havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Tunceli Munzur Dağları’nda İHA’larla havadan çekilmiş görüntüleri paylaştı. Munzur’un benzersiz doğa güzelliği içerisinde otlayan koyunların yer aldığı görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni topladı. Munzur topraklarında her mevsim huzurun olduğunu belirten Bakan Soylu paylaşımında, “İHA’ların kamerasından Tunceli Munzur’da sıradan bir gün. Şu koyunların dağlarda otlamasına bak. Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor” ifadelerine yer verdi.

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