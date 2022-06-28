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Bakan Soylu: "Daha önce bu yağışlarda daha büyük kayıplar oluyordu. Şimdi hep birlikte tedbirler alıp, vatandaşlarımızın etkilenmemesini sağlıyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın’da incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre 28.06.2022, 11:16
Bakan Soylu: "Daha önce bu yağışlarda daha büyük kayıplar oluyordu. Şimdi hep birlikte tedbirler alıp, vatandaşlarımızın etkilenmemesini sağlıyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın’da incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

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