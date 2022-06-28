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Marmaracık Kampı’ndaki TEKNOFEST takımlarıyla buluşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: ”Fikriniz varsa yerimiz var”
Bakan Soylu: "Daha önce bu yağışlarda daha büyük kayıplar oluyordu. Şimdi hep birlikte tedbirler alıp, vatandaşlarımızın etkilenmemesini sağlıyoruz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın’da incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Çevre 28.06.2022, 11:16
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın’da incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.