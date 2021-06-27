Bakan Pakdemirli’den Marmaris’teki orman yangınıyla ilgili açıklama

Marmaris’te sabah saatlerinde çıkan yangında bir personelin şehit olduğunu açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bir şehidimiz var. Görkem Hasdemir kardeşimiz. 35 yaşlarında. Görkem kardeşimizle beraber bu yıla kadar toplamda 119 orman şehidi vermiş olduk” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi’nde meydana gelen orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yangını söndürme çalışmaları sırasında bir personelin şehit olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, “Bugün Marmaris ilçesi İçmeler mevkiindeki yangınla ilgili bilgi vermek için buradayım. Yangından maalesef üzücü bir haber aldık. Bir şehidimiz var. Görkem Hasdemir kardeşimiz. 35 yaşlarında. Görkem kardeşimizle beraber bu yıla kadar toplamda 119 orman şehidi vermiş olduk” ifadelerini kullandı.

“Şu an itibariyle de yangını kontrol altına almış durumdayız”

Yangının kontrol altına alındığını belirten Bakan Pakdemirli, “Kontrolden çıkmaya çok müsait bir yangın. Hava sıcaklığının 35 derece, nemin yüzde 20’nin altına düştüğü ve 35 kilometre rüzgarın olduğu ve yerleşim yerlerine de bir o kadar yakın olduğu çok hassas bir yangınla arkadaşlarımız mücadele etti. Yangın 10.30 gibi ilk tespiti yapılıp, 10.40 gibi ilk müdahale yapılmaya başlandı. Toplamda 10 helikopter, 7 ilk müdahale aracı, 78 arazöz ve 6 dozerle yangına müdahale edildi. Toplamda 328 personelimiz görev yaptı. Şu an itibariyle de yangını kontrol altına almış durumdayız. Yangını ilk tespit edişimiz, İHA ve vatandaşlarımızın ihbarıyla oldu. Sınırımızın dışında da bir yangın daha tespit ettik. İHA’larımız Yayladağı’nın kuzeyinde bir yangın olduğu tespit etti. Bununla ilgili de gerekli mercilere bilgileri verdik” şeklinde konuştu.

“İlk fırsatta buralara tekrar ekim yapacağız”

Yangında tahrip olan yerlere tekrar ekim yapacaklarını ifade eden Pakdemirli, “Maalesef her yangında olduğu gibi bu yangında da çeşitli spekülasyonlar sadece iktidar karşıtlığı için söylemler söyleniyor. Bu söylemleri söyleyenlerin hepsinin bir şehidimizin olduğu bugün de Allah’a havale ediyorum. Allah onları bildiği gibi yapsın. İlk fırsatta buralara tekrar ekim yapacağız. Anayasa’nın 169’uncu maddesi zaten orman alanlarının küçültülemeyeceğini, daraltılamayacağını söylüyor. Bu konuda vatandaşlarımızın hiçbir endişesi olmasın. Arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum” dedi.