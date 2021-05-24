Bakan Pakdemirli, Yayladağı’nda çilek hasadına katıldı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde çilek hasadına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi, Yayladağı İlçe Kaymakam Vekili Murat Kütük ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın karşıladı.

Çilekle ilgili Türkiye çapında güzel bir bilgi vermek ve müjde paylaşmak istediğini dile getiren Pakdemirli, "Son 3 yılda üretimimiz yaklaşık yüzde 40 arttı ve 550 bin ton Türkiye çilek üretiyor. Türkiye bu konuda ihracatçı bir ülke haline geldi ve yaklaşık yeni olmakla beraber 25 bin ton kadar da ihracatımız var. Dünyanın en önemli çilek üreticileri arasına girdik." diye konuştu.

Pakdemirli, Yayladağı ilçesinin mikro klima özelliğine sahip bir yer olduğu için çok güzel çilek üretimi bulunduğunu kaydetti.

Çilek üretiminin çok karlı olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Dünyada çilek üretiminde 4. sıradayız, ihracatta da 8. sıradayız. Verimliliğimiz de dünya ortalamasının çok üzerinde, çok karlı bir üretim. Ben burada pandemiden dolayı tüm vatandaşlarımızla şunu paylaşmak istiyorum, üretim maliyeti bir dekarda 8 bin lira, aşağı yukarı da bir dekardaki gelir de neresinden baksanız 40-50 bin lira arasında değişiyor, son derece karlı. 10 dekar alanı eken bir üreticimizin, yaklaşık 200 bin liraya yakın net kar elde etme imkanı var. Özellikle tabii ki çilek üretmeye elverişli olan alanlarda bu işe girmeyi düşünen tarımla ilgilenen veya tarımla yeni tanışmayı düşünen vatandaşlarımız için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Sertifikalı fide, mazot, gübre, iyi tarım uygulamaları, organik tarım gibi destekleri dikkate aldığımızda dekara 800 liraya yaklaşan destek söz konusu."

Pakdemirli, Yayladağı’nda iki kooperatifin bulunduğunu ve bunlardan birinin kadın kooperatifi olduğunu belirterek, burada ilk üretimin 2001 yılında başlandığını söyledi.

Yayladağı’nda yaklaşık 4 bin dekar alanda çilek yetiştiriciliğinin yapıldığını aktaran Pakdemirli, "Bu ilçede günlük 60-70 tonluk bir hasadımız var. Ürünün yüzde 80’i ihraç, ortalama ürün fiyatı 10 ila 12 lira arasında değişiyor. 4 bin kişiye de burada istihdam var." dedi.

Pakdemirli, burada çilek hasadı yapan üreticilerle bir süre sohbet edip bereketli bir hasat dönemi geçirmelerini diledi.

Üreticilerden Mustafa Bozi ve eşi Sene Bozi de Pakdemirli’ye desteklerinden dolayı teşekkür edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ilçelerinde ağırlamak istediklerini dile getirdi.

Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, İlçe Belediye Başkanları ve STK üyeleri katıldı.