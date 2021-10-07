Bakan Pakdemirli: “Toplam 19 milyon 408 bin TL’lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Toplam 19 milyon 408 bin TL’lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz” dedi.

Bakan Pakdemirli sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Hububat, baklagil dane mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin TL, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin TL, Mazot Gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin TL, Sertifikalı Fidan Üretim desteği kapsamında 570 bin TL, Sertifikalı Tohum Kullanım desteği kapsamında 624 bin TL olmak üzere; toplam 19 milyon 408 bin TL’lik destek ödemelerini 8 Ekim Cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz” ifadelerine yer verdi.