banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz
Bu kuyruk bakın ne için?
Bu kuyruk bakın ne için?
Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı
Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!

Bakan Pakdemirli: “Toplam 19 milyon 408 bin TL’lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Toplam 19 milyon 408 bin TL’lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz” dedi.

Çevre 07.10.2021, 20:03 07.10.2021, 21:46
Bakan Pakdemirli: “Toplam 19 milyon 408 bin TL’lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Toplam 19 milyon 408 bin TL’lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz” dedi.

Bakan Pakdemirli sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Hububat, baklagil dane mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin TL, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin TL, Mazot Gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin TL, Sertifikalı Fidan Üretim desteği kapsamında 570 bin TL, Sertifikalı Tohum Kullanım desteği kapsamında 624 bin TL olmak üzere; toplam 19 milyon 408 bin TL’lik destek ödemelerini 8 Ekim Cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1