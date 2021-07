Bakan Pakdemirli, Mersin’deki yangını, yangın komuta aracından takip ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin’in Aydıncık ilçesindeki orman yangınını, yangın komuta aracından takip ediyor.

Bugün öğle saatlerinde Aydıncık’ta başlayan orman yangını devam ederken, ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Orman ve Tarım Bakanı Pekir Pakdemirli, beraberinde Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezinde bulunan yangın komuta aracından yangını takip ediyor. Araçtan yetkililerden bilgiler alan Pakdemirli, sahadaki ekipleri de buradan yönlendiriyor.

Araçla ilgili bilgi veren Bakan Pakdemirli, "Buraya İHA’dan gelen datalar, ekiplerden gelen datalar ve meteoroloji datalarının hepsi bir haritaya giydiriliyor ve sevk ile idare buradan yapılıyor. Bunun güzel tarafı geçen yıldan itibaren artık gecede buradan sevk ve idare de yapabiliyoruz. Bu çok önemli çünkü yangınlar genelde öğleden sonra çıkıyor. Sizin burada 3-4 saatiniz kalıyor, söndürdünüz söndürdünüz, geceye devrettiğiniz zaman yer ekipleri müdahale ediyor ama edilen müdahale çok verimli olamıyordu. Bu sayede tüm datayı, tüm resmi her an her saniye görmek ve buradan bire bir yer ekiplerini kontrol etmek mümkün. Aynı bir savaş meydanı gibi. Savaşta nasıl bir komuta merkezi var, komutan var, bizimde burada savaştığımız odaklar yangın odaklarına karşı yer ekiplerini doğru bir şekilde sevk etmek. Bütün burada yaptığımız bu" dedi.

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi’ndeki kızılçam ormanında çıkan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.