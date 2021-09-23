Bakan Pakdemirli: “Hava tahmin tutarlılığında ilk 10 ülke içindeyiz”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Buradan gururla söylüyorum. Artık meteorolojide şampiyonlar ligindeyiz. Hava tahmin tutarlılığında ilk 10 ülke içindeyiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında "Atmosferik Alerjik Polen Gözlem Tahmin ve Uyarıları" ile "Akademik ve AR-GE İnovasyon İşbirliği" protokolleri imzalandı. Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen imza törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve çok sayıda yetkili personel katıldı.

Bakan Pakdemirli yaptığı konuşmada, meteorolojinin sadece hava durumu, sıcaklık ve yağıştan ibaret olmadığını ifade ederek, ”Tarımdan ulaşıma, askeriyeden turizme kadar her sektörü ilgilendiren ve her sektörü bilgilendiren son derece önemli bir alandır” dedi.

Tarım, gıda, su, orman ve hava gibi beş önemli hayati alandan sorumlu bir bakanlık olduklarına dikkati çeken Pakdemirli, “Her biri yaşam için vazgeçilmez birer unsur. İklim bir coğrafya parçasının meteorolojik kimliğidir. Tabii özellikle meteoroloji ve iklim konusu son dönemde sadece bizde değil, tüm dünyada gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile meteoroloji havanın, suyun ve gıdanın geleceği için daha da önemli bir noktaya geldi” diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, hava tahmini için harcanan bir liranın başta tarım olmak üzere birçok sektörde 15 lira kazanca denk geldiğini belirterek, “Bu sebeple göreve geldikten sonra meteoroloji alanında A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarımızı detaylı analiz ettik. İnsanların, kurumların ve sektörlerin ihtiyaç, talep ve isteklerine terzi işi çalışmalarımızla yön verdik” dedi.

“Hava tahmin tutarlılığında ilk 10 ülke içindeyiz”

Türkiye’nin hava tahmin tutarlılığının yüzde 90’ların üzerine ulaşmasında, ilgili sektörlerin meteoroloji ile anlık ve kaliteli bilgilere ulaşmasının arkasında yaptıkları çalışmaların olduğunu aktaran Pakdemirli, “Buradan gururla söylüyorum. Artık meteorolojide şampiyonlar ligindeyiz. Hava tahmin tutarlılığında ilk 10 ülke içindeyiz. 7/24 hizmet veren Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz yakın zamanda 15 günlük hava tahminlerini de yayınlamaya başlayacak” dedi.

Tıbbi meteoroloji çalışmaları kapsamında sunulan polen gözlem ve tahminlerinin hava tahmini hizmetlerinden biri olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şunları söyledi:

“Havadaki polen yoğunluğu; yağmur, rüzgar, nem gibi meteorolojik parametrelerle yakın etkileşim halindedir. Bu nedenle 2019 yılında atmosferdeki polen gözlemleri ve tahminlerine yönelik çalışmaları başlattık ve Ege Üniversitesi ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında 2020 yılında bilimsel ve teknik iş birliği protokolünü imzaladık. Pilot olarak İzmir‘de başlatılan çalışmaların diğer illerimize de yaygınlaştırılması kapsamında Ankara Üniversitesi ile bugün yeni bir işbirliği protokolü imzalıyoruz. İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nde polen ölçümleri yapan cihazın bir eşini Ankara Meteoroloji Genel Müdürlüğü yerleşkemize kurduk. Böylece polen gözlemleri iki kurumun ortaklığında birlikte yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi teknik ekipleri birlikte çalışarak polen tahminleri ile ilgili algoritma geliştirme konusunda da önemli mesafe kat etmişlerdir.”

Bakan Pakdemirli, Ankara Üniversitesi ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında imzalanacak iş birliğinin detaylarına ilişkin şunları söyledi:

“Ankara Üniversitesi’ne sunulacak meteorolojik tahminlerle üniversite tarafından Ankara için üretilecek polen tahmin ve uyarılarına katkı sağlanacaktır. Haftalık polen örnekleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gün içerisinde periyodik olarak alınacak hava tahminleri ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi tarafından geliştirilen karar destek sistemi yardımıyla değerlendirilecektir. Polenlere karşı günlük ve saatlik uyarılarımızı yapacağız.”

Ankara Üniversitesi ile yapacakları ikinci iş birliğinin akademik ve AR-GE inovasyon işbirliği alanında olacağını dile getiren Pakdemirli, şöyle devam etti:

“Türkiye, bulunduğu coğrafyanın en büyük ve en güçlü tarımsal Ar-Ge altyapısına sahip ülkedir. Ar-Ge noktasında üniversitelerimizle işbirliği bizim için oldukça önemli. Bu güçlü araştırma altyapımız ve kadromuzla bitkisel üretimden hayvancılığa, gıda teknolojilerinden hastalık ve zararlı kontrolüne, ekonomik analizlerden akıllı tarıma kadar daha iyisini, daha verimlisini ve daha kalitelisini üreticimize sunmak için özel sektör, TÜBİTAK ve üniversitelerimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Çünkü tarımın geleceği tüm tarafların birlikte çalışması ve sorunları bilimsel yöntemlerle çözmesi ile aydınlık

olacaktır. Bugüne kadar yaptığımız Ar-Ge çalışmalarıyla dünyada ilk olan ya da ilk sıralarda yer alan birçok projeyi hayata geçirdik.”

“Hiç kimse merak etmesin” diyen Bakan Pakdemirli, “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” ilkesiyle tarım ve ormanın her alanında durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini belirterek sözlerini sonlandırdı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar ise, Türkiye’deki havanın iyi olabilmesi için atmosferdeki havanın iyi olması gerektiğini ifade ederek, “Bu atmosferdeki havanın da birtakım ölçümlerinin yapılması gerekiyor. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Bir şeyi yönetmek için mutlaka ölçüm yapmak gerekir. Özellikle alerjik hastalıklarda ve yaşam kalitesinin ciddi ölçüde azaltan birtakım sağlık sorunlarında polenin etkisini biliyoruz. Sayın genel müdürümüzle daha önce görüştüğümüz zaman Ege Üniversitesi’yle böyle bir çalışmanın olduğunu Ankara Üniversitesi ile de böyle bir çalışmanın yapılmasının zaruri olduğunu ifade etti. Hocalarımız çok uzunca bir süre çalıştılar ve çok güzel bir protokol oluştu” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar ve Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, söz konusu iki iş birliği protokolünü imzaladı. Ünüvar’ın Ankara Üniversitesi akademisyenlerinin hazırladığı kitabı Bakan Pakdemirli’ye takdim etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.