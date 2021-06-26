Bakan Pakdemirli: “Antalya’da aynı anda çıkan iki yangını da kontrol altına aldık”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Kaş’a bağlı Üzümlü köyü ve Demre Yolu mevkiinde aynı anda çıkan orman yangınını, Ankara’da bulunan Yangın Yönetim Merkezi’nden koordine etti. Pakdemirli, “Antalya’da aynı anda çıkan iki yangını da kontrol altına aldık” dedi.

Antalya’daki yangın hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Pakdemirli, İHA vasıtasıyla çekilerek Yönetim Merkezi’ne aktarılan görüntüler doğrultusunda hava ve yer ekiplerini yangının gidişatı hakkında yönlendirdi. Bakan Pakdemirli, Kaş’ta Üzümlü Köyü ve Demre Yolu mevkiinde aynı anda orman yangını çıktığını hatırlatarak, “Yangının ilk etapta yerleşim yerine yaklaşmaması için müdahale ettik. Önce Kaş’a yakın olan yangını kontrol altına aldık. Az önce de diğer yangını kontrol altına almış olduk. Bu iki yangına toplam 10 helikopter, 50 arasöz 6 dozer ile 500’e yakın personelle müdahale ettik. Çok şükür iki yangını da şuan itibariyle kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yoğun çabalarından dolayı arkadaşlarımı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.