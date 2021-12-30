Bakan Pakdemirli, 252 milyonuncu fidanı toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 84 milyon vatandaş için 3 fidan dikmeyi hedefleyen Geleceğe Nefes Kampanyası kapsamında, 252 milyonuncu fidanı toprakla buluşturarak, can suyu verdi.

Bu yıl 11 Kasım’da, 84 milyon vatandaşın her biri için 3 olmak üzere 252 milyon fidan dikimi hedeflenen Geleceğe Nefes Kampanyası başlatılmıştı. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan Millet Ormanı’na kampanyanın 252 milyonuncu fidanını toprakla buluşturarak, can suyu verdi. Bakan Pakdemirli, diktiği son üç fidanın kendisine ait olduğu bilgisini verdi.

“Ağaçlandırmada Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre, Avrupa’da 1., dünyada ise 4. sıradayız

Bakan Pakdemirli, 252 milyonuncu fidanın dikimi için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 2002’deki 20 milyon 800 bin hektar olan orman varlığının bugün itibarıyla 22 milyon 900 bin hektara ulaştığını belirterek, “Şu ana kadar AK Parti iktidarında 5.5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Ağaçlandırmada Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre, Avrupa’da 1., dünyada ise 4. Sıradayız. Erozyonla mücadelede yine dünyada en önde gelen ülkelerden bir tanesiyiz” dedi.

“2023 yılında 7 milyar fidanı toprakla buluşturarak, her bir insan için fidan dikme hedefimize ulaşmayı planlıyoruz”

Bakan Pakdemirli, bugün itibarıyla 252 milyonuncu fidanı diktiklerini ifade ederek, “84 milyon için üçer fidan dikeceğiz diye yangınlar esnasında söz vermiştik. 252 milyonun son üç fidanını da diktik. 2021’de bu kampanyanın haricinde de 600 milyon fidan dikildi. 2022 için de hedefimiz bu 252 milyonun 2 buçuk misli olacak. 630 milyon fidanı dikmek olacak. 2023 yılında da hedefimiz 7 milyar fidanı dikerek, yaşayan her bir insan için bir fidan dikme hedefimize de ulaşmış olmayı hedefliyoruz. Son üç ağaç benim ağacım” diye konuştu.

Fidan dikimine, Orman Genel Müdür Yardımcısı, Mehmet Çelik ve Mustafa Özkaya’nın yanı sıra, Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak ve Ankara Orman İşletme Müdürü Mehmet Üstünyer katıldı.