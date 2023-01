Bakan Kurum’dan “Muhteşem Türk Şehirleri” vurgusu

İZMİR (İHA) – İzmir’de düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Şehirleri Fark Et, İnşa Et” temalı toplantıya katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘Muhteşem Türk Şehirleri’ için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir’de “Türkiye Yüzyılında Şehirleri Fark Et, İnşa Et” temalı MÜSİAD Türkiye İstişare Toplantısı’na katıldı. “Bizim bir şehir hayalimiz var” var diyen Bakan Kurum, “Medeniyetimizin kadim komşuluk ve mahalle kültürüne sımsıkı bağlı bir şehir, sosyal, ekonomik ve mekansal eşitsizliklerin olmadığı bir şehir, dayanışmanın, kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı bir şehir, hizmetlerin herkes için erişilebilir kılındığı, kültürün ve sanatın en özgür düzeyde yaşandığı, insan için çözüm üreten yenilikçi bir şehir tasavvur ediyoruz ve istiyoruz. Burada da MÜSİAD’daki siz değerli kardeşlerimizle birlikte ‘Muhteşem Türk Şehirleri’ için çalışmaya devam edeceğiz. Biz 20 yıldır belirli bir planlaması olmayan, kontrolsüzce büyüyen, sürdürülemez ve dirençsiz şehirlerimizi; geleceğe ulaşabilen, esnek, dayanıklı ve sürdürülebilir şehirlere dönüştürme gayreti içinde olduk. Bu anlamda 81 ilimizin tamamında, sürdürülebilir kentsel dönüşümü hızlı, yerinde ve gönüllü ilkeleriyle yürütüyoruz” dedi.

Bakan Kurum, bugüne kadar tüm Türkiye’de tam 3 milyon 200 bin konutun yenilendiğini, bir seferberlik anlayışıyla sahada da 250 bin konutun dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini hatırlattı. Kurum, İzmir’de de riskli yapı olarak tespit edilen 57 bin 109 konut ve iş yerinin dönüşümünü gerçekleştirdiklerini kaydetti.

“İzmir’imizi asla liyakatsizliğin, belirsizliğin, iş bilmezliğin insafına terk etmedik”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, program öncesi depremzede vatandaşlarla yaptığı görüşmeleri hatırlatarak, “İzmir’imizi asla liyakatsizliğin, belirsizliğin, iş bilmezliğin insafına terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Neden terk etmeyeceğiz biliyor musunuz? Bugün Barış Sitesi’ndeki yeni evine misafir olduğumuz Hatice Teyze’mizin gözlerinde İzmir’in geleceğini gördüm, umudu gördüm. Depremde en büyük acının yaşandığı Rıza Bey Apartmanı’nı ziyaret ettim. Orada da çocuklarımızın gözünde İzmir’in istikbalini gördüm, umudu gördüm, İzmir’e dair beklentiyi gördüm. Biz artık her zamankinden daha kararlıyız. İnşallah istiklalin şehrini kültürel ve tarihi dokusuna uygun, iklime uyumlu ve sürdürülebilir akıllı şehir uygulamalarıyla istikbalin de şehri yapacağız. Bunun için, Hatice Teyze’mizin umutları için, Rıza Bey Apartmanı’ndaki yavrularımız için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

“Çözüm sürdürülebilir düşüncede”

Özellikle son yıllarda karşılaştığımız iklim krizi, küresel sorunlar ve ekonomik buhranların bizlere benimsediğimiz genel geçer kavramların değişmesi gerektiğinin sinyalini verdiğini söyleyen Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“8 milyar insanlık âlemi, başını ellerinin arasına alıp bir istikamet belirlemeli ve bu yolda emin adımlarla ilerlemelidir. İşte tam da bu eşikte karşımıza çözüm olarak ‘sürdürülebilirlik’ kavramı geliyor. Çözüm sürdürülebilir düşüncede, sürdürülebilir müzakerede, sürdürülebilir eylemdedir.”

"Dönemin ihtiyaçlarına cevap vermiyordu"

Özellikle 21. yüzyılda, gelişen teknolojiyle birlikte kentlerin doğal afetlere ve krizlere karşı dirençli olarak planlanması da sürdürülebilirlik tartışmalarında ilk sıralarda yer aldığını söyleyen Bakan Kurum, “2000’li yılların başına kadar ülkemizde uygulanan şehircilik politikaları maalesef dönemin ihtiyaçlarına cevap veremeyen, sıkıntılara çözüm bulamayan kırılgan, klasik bir şehircilik anlayışıydı. Ne zaman bir sorun olsa geleceğe dönük planlama yapılmıyordu. Artık bu anlayışı yaşadığımız doğal afetler, salgın hastalıklar ve diğer tüm krizler karşısında dirençli olacak, adaptasyon sağlayacak ve kriz yönetecek bir politika ile değiştirmek zorunda olduğumuzu herkes gördü” dedi.

Bakan Kurum, AK Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte medeniyetin işaret ettiği şehirlerdeki sürdürülebilirlik anlayışını 5 temel prensiple hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.

“Yeşil dönüşümde liderlik eden ülke olmak zorundayız”

Yeşil dönüşümde liderlik eden ülke olmak zorundayız” diyen Bakan Kurum, “Bunu da sanayicilerimizle yapacağız. Teknolojiyi ihraç eden ülke olmak istiyoruz. Bunu sanayicilerimizle yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, “İnşa edildiği yıllarda, şehrin dışında yer alan sanayi alanlarımız, şehirlerin genişlemesiyle beraber merkezde kaldı. Bu da trafik yoğunluğundan sağlık sorunlarına; görüntü kirliliğinden fiziksel kirliliğe kadar çok çeşitli problemlere sebep oluyordu. Esnafımızın ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelen sanayi alanlarımızı kentlerimizin dışına taşıyoruz. Bu çerçevede şehirlerimizin ekonomisini, yatırım potansiyelini güçlendirecek 10 bin sanayi dükkanımızı ‘Sanayide Yeşil Dönüşüm’ anlayışıyla 81 şehrimizde inşa ediyoruz” dedi.

“Müreffeh bir Türkiye için var gücüyle çalışıyor”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğinin Türkiye’nin en büyük, en güzide meslek ve sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirten Bakan Kurum, derneğin kurulduğu günden bu yana, insani hedefleriyle çağının çok ötesine hitap ettiğini ve ülkenin sosyo-ekonomik hayatına yeni bir soluk getirdiğini belirtti. Kurum, "Bugün yurt içi ve yurt dışında en yaygın küresel sivil toplum ağına sahip olan MÜSİAD’ımız, bölgesinde etkin, dünyada saygın, müreffeh bir Türkiye için var gücüyle çalışıyor. Biz de yaptığı her hayırlı ve güzel işlerinde MÜSİAD’ımızın yanında oluyoruz. Ben derneğimizin yapmış olduğu çalışmaları ülkemizin, milletimizin, ekonomimizin geleceği adına son derece kıymetli buluyorum ve Türkiye yüzyılını hazırlayan yatırımlar olduğuna inanıyor, MÜSİAD ailesinin her bir üyesini tebrik ediyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Rekor oyla gereken cevabı verecekler”

Bakan Kurum, “İnşallah hem kentsel dönüşüm hem de yeni üreteceğimiz sosyal konutların ardından, İzmir’imizde afetlere karşı dirençsiz tek bir sağlıksız yapı, tek bir çöküntü alanı kalmayıncaya kadar, İzmir’deki körfez kokusunu giderene dek, çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Çöp çukur anlayışına da inşallah İzmirli kardeşlerimiz Cumhurbaşkanımıza rekor oyla destek olacak ve gereken cevabı verecek” diyerek sözlerini noktaladı.

“Türkiye yeniden imar ve inşa edilmeye başlamıştır”

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ise şöyle konuştu:

“Son 20 yılda yapılan yasal düzenleme ve uygulamalarla Türkiye yeniden imar ve inşa edilmeye başlamıştır. 3 milyon 200 bin konutun dönüşümüyle 13 milyon vatandaşımızın güvenle yaşaması sağlanmıştır. 1 milyon 170 bin sosyal konut yapılmıştır.”

“Örnek şehirler kurmak zorundayız”

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Yakın tarihimizde yaşanan afetler, felaketler, çarpık kentleşme süreçleri gibi yaşananlardan ibret alarak hataların tekrar edilmesinin önüne geçebiliriz. Örnek şehirler kurmak zorundayız. Evlerimiz, binalarımız, şehirlerimiz bizim aynamız gibidir. Akıllı şehirler kuralım ama şehirlerin kalbini ihmal etmeyelim. Gençlerimizi, kadınlarımızı, çocuklarımızı içine alarak topyekun sosyal ve kültürel bir çevre oluşturmalıyız. Şehirlerimizi teknolojik gelişmelerle donatalım ama şehirlerin ruhunu da öldürmeyelim. Bizim köklü ve muhteşem tarihimizde olduğu gibi istikbalimiz için ideallerimiz var” dedi.

“İzmir’de açmazların aşılamadığını görüyoruz”

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da, “Bu kardeşiniz 30 yıldır dünyanın dört bir yanına gidiyor. Şehircilik anlayışının uygulamalarına hep o şehirlerde imrendim ama artık durum çok şükür böyle değil. Ülkemizin geldiği nokta Amerika’dan, Avrupa’dan geri değil. İzmir’imize baktığımızda açmazların aşılamadığını görüyoruz” diyerek Harmandalı’ndaki çöp depolama alanı görüntülerini salona izletti.

Saygılı, ”Çevre kirliliği konusunda perişan haldeyiz. Burası her an patlayacak bomba halinde. İzmir’in merkezindeki çöp toplama sisteminin durumu bu şekilde. Körfez temizliği problemi, sürdürülebilir metotlarla yapılmamakta. Bu da büyük koku sorunu ve canlıların yaşamını tehdit etmekte. Çarpık kentleşme sorunu var. İzmir’in neredeyse her ilçesinde çarpık kentleşme var. İzmir bu görüntüden kurtarılmalı. Sanayi sitelerimize ne tır ne de kamyon girebiliyor. Sanayi sitelerinde 10 bin işletme var. Şehir içine sıkışmış sanayi sitelerinin merkezin dışına çıkarılması gerekiyor. İzmir’in ihtiyacı olan master planı ne yazık ki yapılmıyor” ifadelerini kullandı.

“İzmir çürüyor”

Yurt dışından gelen misafirlerini havalimanından alıp Karabağlar, Yeşildere, Tepecik güzergahından geçirdiğini belirten Saygılı, “Mahcup oluyorum, utanıyorum. Londra’dan, Paris’ten gelen müşteri ‘Kaliteli ürünler üretiyorsunuz ama şehir ne durumda’ dediğinde verecek cevabımız olmuyor. Sizlerin İzmir’in imar, altyapı, şehircilik sorunlarıyla yakından ilgilendiğinizi biliyoruz. Yerel yönetimlerin ne yazık ki size eşlik etmediklerine de şahidiz. İzmir çürüyor. Tarihimiz değil, şehir çürüyor. MÜSİAD olarak Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonda İzmir’in teknoloji ile bağlantılı inovatif ve yaşanabilir kent haline gelmesinde her türlü sorumluluğa hazırız” sözlerine yer verdi.

“Çöplerin Bergama’ya taşınmasına müsaade etmeyiz”

Saygılı’nın sözleri üzerine konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise şöyle konuştu:

“Harmandalı çöplüğü, 10 senedir konuştuğumuz konu. Burası artık sürdürülebilir değil. Harmandalı’na çözüm bulunmazsa il Ümraniye çöplüğüne doğru gidiyor. ‘Gelin doğru bir yerde bu işi çözelim’ diyoruz ama ne yazık ki orayla ilgili çözüm üretilmediği gibi şimdi duyuyoruz ki o çöplükte yer olmadığı için çöpleri Bergama’ya taşıyacaklarmış. Bergama’da AK Parti’li belediye var. Bunun için mi Bergama’ya taşıyacaksınız? Buna müsaade etmeyiz. Gerekirse tüm Bergamalı hemşehrilerimizi oraya yığarız böyle emrivaki bir şeye müsaade etmeyiz.”

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile açılışı yapılan toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Süreli ve AK Parti İzmir Milletvekilleri, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı ile çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı.