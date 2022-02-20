- Bakan Kurum’dan İklim Şura’sı mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 21-25 Şubat’ta Konya’da düzenlenecek İklim Şura’sı için video mesaj paylaştı.

Bakan Kurum, Konya’da düzenlenecek İklim Şura’sına ilişkin mesaj yayınladı. Yeşil kalkınma devriminin en önemli adımının Konya’da atılacağını söyleyen Kurum, “Konya; kamu kurumlarımız, özel sektörümüz, üniversitelerimiz, bilim insanlarımız, sanatçılarımız, esnafımız, çiftçilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve genç iklim elçilerimizden oluşan bini aşkın misafiriyle; Türkiye’nin ilk İklim Şûrası’na ev sahipliği yapıyor. Beş gün sürecek İklim Şurası’nda, sera gazı azaltımından yeşil finansman ve karbon fiyatlamaya, iklim değişikliğine uyumdan yerel yönetimlere; göç, adil geçiş ve sosyal politikalardan bilim ve teknolojiye kadar; 7 farklı alanda, Türkiye’nin yeni yol haritasını belirleyeceğiz. İklim Şurası’nda, aynı zamanda, gençlik buluşması, sporcu, sanatçı ve uzmanlarımızın gerçekleştireceği söyleşiler ve paneller, fotoğraflarla iklim değişikliği sergisi ile üç boyutlu iklim tüneli gibi, birçok etkinlik gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin elleri; ortak evimiz dünyamız ve cennet vatanımız için, milletimizin geleceği, çocuklarımızın yarınları için, İklim Şûrası’nda birleşiyor. Hep birlikte; yerelden küresele iklim seferberliği diyoruz. Yeşil Kalkınma Devrimiyle; “Büyük ve Güçlü Türkiye” diyoruz” açıklamalarında bulundu.

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