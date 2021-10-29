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Bakan Kurum: “Yeşil dönüşümü artık daha güçlü adımlarla hayata geçireceğiz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yeşil kalkınma modeliyle Türkiye’nin ve şehirlerimizin iklim dostu yeşil dönüşümünü eğitimden kültüre, ekonomiden tarım, sanayi ve şehirciliğe kadar tüm alanlarda artık daha güçlü adımlarla hayata geçireceğiz” dedi.

Çevre 29.10.2021, 17:19
Bakan Kurum: “Yeşil dönüşümü artık daha güçlü adımlarla hayata geçireceğiz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yeşil kalkınma modeliyle Türkiye’nin ve şehirlerimizin iklim dostu yeşil dönüşümünü eğitimden kültüre, ekonomiden tarım, sanayi ve şehirciliğe kadar tüm alanlarda artık daha güçlü adımlarla hayata geçireceğiz” dedi.

Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının isminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının merkez birimleri arasına, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı kuruluşlar arasına dahil edildiğini belirten Bakan Kurum, İklim Değişikliği Başkanlığının da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı bir kuruluş olarak oluşturulduğunu aktardı. Alınan yeni kararların küresel iklim değişikliğiyle mücadelede önemli olduğunun altını çizen Bakan Kurum, “Çevreye saygılı iklim dostu şehirler sloganıyla iklim değişikliğiyle uyum politikalarımızı daha da geliştireceğiz. ’Yeşil kalkınma’ modeliyle Türkiye’nin ve şehirlerimizin iklim dostu yeşil dönüşümünü eğitimden kültüre, ekonomiden tarım, sanayi ve şehirciliğe kadar tüm alanlarda artık daha güçlü adımlarla hayata geçireceğiz. Bakanlık olarak İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulumuz, tüm sektör temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve aziz milletimizle el ele vererek yeşil kalkınma hamlemizi güçlendirecek ve 2053 net sıfır emisyon hedefimizi başaracağız” dedi.

Bakan Kurum, Türkiye’nin küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin öncü ülkesi olacağını söyleyerek, “Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünde böylesi bir günde yayınlanan kararnameyle yapılan değişikliklerin milletimize, ülkemize, gelecek nesillerimize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini diliyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle bütün milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum” açıklamasında bulundu.

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