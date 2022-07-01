Son Dakika
9. Akdeniz Oyunları’nda Baturalp Ünlü, Batuhan Filiz, Efe Turan ve Doğa Çelik’ten oluşan 4x200m serbest stil Erkek Bayrak Takımı, 7:23.67’lik derecesiyle bronz madalya kazandı.
Bakan Kurum, sular altında kalan tarım arazilerini inceledi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yağış sonrası su altında kalan tarım arazilerini incelemek için Karabük’ün Eskipazar ilçesine geldi.
Çevre 01.07.2022, 22:39
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yağış sonrası su altında kalan tarım arazilerini incelemek için Karabük’ün Eskipazar ilçesine geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Batı Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelen sel afetinin getirdiği hasarları yerinde incelemek için ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde Karabük’ün Yenice ilçesindeki ziyaretin ardından Eskipazar’da sular altında kalan tarım arazilerini inceleyen Bakan Kurum, çiftçilerle görüşerek, kayıplarının giderilmesi için çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüleceğini belirtti. Kurum, daha sonra yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için boşaltılan İlçe Devlet Hastanesini gezerek yetkililerden bilgi aldı.