Bakan Kurum: “Sıfır atık konusunda önemli bir projeyi pilot ilçe olarak Kızılcahamam’da başlattık”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sıfır atık konusunda önemli bir projeyi pilot ilçe olarak Kızılcahamam’da başlattık” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki kentsel dönüşüm ve yakın zamanda hizmete sunulması beklenen Kasaplar Çarşısı’nın inşaatında incelemelerde bulundu. Şehirleri 2023 yılına hazırladıklarını söyleyen Bakan Kurum, “Tüm ekibimizle arkadaşlarımızla vatandaşlarımıza hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda Çankaya’da yıkılan apartmanlarımız oldu, oraya gittik. Kızılcahamam’da Kasaplar Çarşısı yandı, her birlikte buradaydık. 28 Ekim’de Ankara’nın en büyük Millet Bahçesi’nin açılışını yaptık, yine oradaydık. Vatandaşlarımıza 15 gün içerisinde 1 milyonun üzerinde vatandaşımızın ziyaret ettiği Millet Bahçesi’ni kazandırdık. Sosyal konutlarımızı yapıyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimizi yapıyoruz. Şehirlerimizi, ilçelerimizi 2023 yılına hazırlamak suretiyle çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Kızılcahamam’ın yeşil alan sayısını artıracak ormanlaştırma çalışmalarını sürdürüyoruz”

Kızılcahamam’da yapılan millet bahçesinin 40 bin metrekare olduğunu belirten Kurum, ”Ankara’nın 25 ilçesinde de bu anlamda faaliyetlerimiz var. Millet bahçeleri yapıyoruz. Kentsel dönüşüm projelerini yönetiyoruz. Yine sosyal konuttan altyapı projelerine kadar Bakanlığımızı ilgilendiren tüm alanlarda belediyelerimizin ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ankara’nın yutak alanı olan Kızılcahamam’da da bir taraftan yeşil alanları artıracak bir taraftan da şehrin siluetini, tarihini ve kültürünü öne çıkaracak çalışmalar yürütüyoruz. Her ilçemizde hemen hemen millet bahçesi projesi var. Bu kapsamda Kızılcahamam’da da 40 bin metre karelik bir millet bahçesi projesi var. Sosyal tesisi, kıraathanesi, yürüyüş yolları ile sadece Ankara değil bölgeye hizmet edecek, gençlerin, çocukların, kadınların, çalışacağı ve vakit geçireceği hoş sohbetlerin yapılacağı, birliğin ve beraberliğin en üst noktaya çıkarılacağı millet bahçesi projesini yönetiyoruz. İnşallah Kızılcahamam’ın yeşil alan sayısının miktarını artıracak ormanlaştırma çalışmalarını da yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yanan Kasaplar Çarşısı’nın Ankara mimarisine uygun olarak yeniden inşa ettiklerini ifade eden Kurum, sözlerine şöyle devam etti: “8 Nisan’da hepimizin Kasaplar Çarşısı olarak bildiği alanda bir yangın çıkmıştı. Ben yangında zarar gören esnafımıza tekrardan geçmiş olsun diliyorum. O gün vatandaşlarımıza ve tüm Türkiye’ye bir söz vermiştik. Geldik ve burada vatandaşlarımızın hiçbir şekilde mağdur olmayacağı bir kentsel dönüşüm projesini hızlıca yürütecek ve yeni Kasaplar Çarşısı’nı Kızılcahamam’ın ve Ankara’nın mimarisine, kültürüne uygun bir şekilde yapacağımızı ve hızlı bir şekilde bu süreci tamamlayacağımızı ifade etmiştik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler doğrultusunda taşınma, kira yardımı vermek suretiyle hiçbir şekilde onları mağdur etmeden onlarla birlikte bu süreci yürütüyoruz. Yaklaşık 30 milyon lira yapım bedeli, altında gelen vatandaşların otopark ihtiyacını karşılayacak, üstyapısında da çarşısı ve alışveriş alanı ile yeni Kasaplar Çarşısı’nı kaba inşaatı büyük bir ölçüde tamamlandı. İnşallah 2022 Mayıs ayında inşaatımızın tamamını bitirmek ve esnafımıza, Kızılcahamam’a kazandırmak istiyoruz. 59 tane yeni dükkan inşası yapılıyor. Zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı.”

“Sıfır atık konusunda önemli bir projeyi pilot ilçe olarak Kızılcahamam’da başlattık”

Kızılcahamam’da başlatılan sıfır atık projesinin tüm Türkiye’ye örnek olacağını vurgulayan Kurum, “İnşallah önümüzdeki yılın Mayıs ayında buradaki kentsel dönüşüm projesini bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Üç etap halinde yürüttüğümüz proje yaklaşık 30 milyon lira yatırım bedeli ile Kızılcahamam’a kazandırmış olacağız. Tabi ihalesini yaptığımız millet bahçesi ile kentsel dönüşüm projeleri ile Kızılcahamam’ı daha önce de ilan ettiğimiz gibi sıfır atık ilçesi yapıyoruz. Bu kapsamda da atıkları ayrıştırdığımız, geri kazandığımız ve ekonomiye kazanç sağlayıp israfı önlediğimiz önemli bir projeyi pilot ilçe olarak Kızılcahamam’da başlattık. Bir atık getirme merkezinin inşasını tamamladık. Artık burada atıklarımız kaynağında ayrışıyor. Bu çerçevede de örnek bir duruşu Türkiye’ye Kızılcahamamlılar sergileyecek. Burası bu noktada örnek bir ilçe olacak. İnşallah diğer 25 ilçemizde de tüm Türkiye’de de bu uygulamayı yaygınlaştırmış olacağız” şeklinde konuştu.