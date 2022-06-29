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Bakan Kurum, selden etkilenen 3 ilçede incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Abana, Çatalzeytin ve Özlüce ilçelerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Çevre 29.06.2022, 14:45
Bakan Kurum, selden etkilenen 3 ilçede incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Abana, Çatalzeytin ve Özlüce ilçelerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Abana ilçesine gelerek inşaat alanlarında inceleme yaptı. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden bakan Kurum, Çatalzeytin ve Özlüce ilçelerine geçerek yapılan çalışmalarla hakkında ilgili kurum amirlerinden bilgi aldı. Daha sonra selin zarar verdiği köylerde inceleme yaparak vatandaşların istek ve taleplerini dinlendi.

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