Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İnsanlarımızın günlük hayatlarını olumsuz yönde etkileyen hayat pahalılığının önüne geçecek tedbirleri alıyoruz. Aynı zamanda her kesimin gelirlerini yükselterek refah düzeyinde olumsuz bir yönelime müsaade etmiy
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon kısır döngüsünden kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın gayreti içindeyiz."
Bakan Kurum, selden etkilenen 3 ilçede incelemelerde bulundu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Abana, Çatalzeytin ve Özlüce ilçelerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.
Çevre 29.06.2022, 14:45
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Abana, Çatalzeytin ve Özlüce ilçelerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Abana ilçesine gelerek inşaat alanlarında inceleme yaptı. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden bakan Kurum, Çatalzeytin ve Özlüce ilçelerine geçerek yapılan çalışmalarla hakkında ilgili kurum amirlerinden bilgi aldı. Daha sonra selin zarar verdiği köylerde inceleme yaparak vatandaşların istek ve taleplerini dinlendi.