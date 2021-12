Bakan Kurum: “Şehirlerini çöpe mahkum edenlerin algı operasyonuyla karşı karşıyayız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Temel belediyecilik hizmetlerini dahi aksatan, sorumlu oldukları şehirlerin sokaklarını aylarca çöpe ve kokuya mahkum edenlerin yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız” dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin dört bir yanında, 84 milyon vatandaşa hizmet ettiklerinin altını çizen Bakan Kurum, “Biz istisnasız tüm şehirlerimizi, yaptığımız projelerle daha yaşanabilir hale getirirken temel belediyecilik hizmetlerini dahi aksatan, sorumlu oldukları şehirlerin sokaklarını aylarca çöpe ve kokuya mahkum edenlerin yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız” açıklamasında bulundu.

Bakanlık olarak belediyelerin her alanda yanlarında olmayı sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Kurum, “Biz devletimizin her türlü imkanını şehirlerimiz ve milletimiz için seferber etmişken; bu tip açıklamalarla yine hayali mağduriyetler oluşturulduğunu da üzülerek görmekteyiz. Milletimiz; bu yolla kabiliyetsizliklerin gizlenmeye çalışıldığını çok iyi bilmektedir. Varlıklarını reklam ve algı faaliyetlerine borçlu olanların, şehirlerimize zaman kaybettirmekten başka hiçbir anlamı olmayan bu hareketlerinin, aziz milletimizin nezdinde hiçbir karşılığı yoktur. Bu iddiaların sahipleri; konu, şehri ihya etmek, şehri geliştirmek olduğunda yatırımla, projeyle, üretimle aralarına ’mesafe’ koyanlardır. Kendi işleri dışında her konunun uzmanı, kendi sorumluluk alanı dışında her işin takipçisi olanlardır. Millete hizmet vizyonlarını; ‘musluk açılışı’ ve ‘heykelperestlikten’ ileri götüremeyenlerdir” diye konuştu.

Bakan Kurum şehirlere ve vatandaşlara yararı olacak her işte belediyelerin yanında durmayı sürdüreceklerini dile getirerek, “Bu cennet vatanın her şehri için iyinin, güzelin, doğrunun ve hayırlının yanında olmaya devam edeceğiz, şehirlerimizi ’algının ve kifayetsizliğin’ insafına asla terk etmeyeceğiz” dedi.