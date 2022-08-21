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Bakan Kurum: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül’de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak."

Bakan Kurum: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül’de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak."

Çevre 21.08.2022, 11:23
Bakan Kurum: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül’de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak."

Bakan Kurum: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül’de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak."

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