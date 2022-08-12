Bakan Kurum, Şahinbey 3 Katlı Köprülü Kavşak projesinin temelini attı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan Yeşilvadi 3 Katlı Köprülü Kavşak projesinin temel atma törenine katıldı. Bakan Kurum, Sosyal Konut Projesinin açıklanmasıyla kira fiyatlarının düştüğünü ve daha da düşmeye devam edeceğini belirtti.

Bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan ve şehir trafiğine rahatlatacak Yeşilvadi 3 Katlı Köprülü Kavşak projesinin temel atma törenine katıldı.

"Toplam 15 bin yeni yuvayı sizlere armağan ediyoruz’’

Bakan Kurum, törende Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Mahsun Şimşek’e Allah’tan rahmet, sevenlerine de başsağlığı dileyerek başladığı konuşmasında, "Anadolu’nun kapısı, pek çok medeniyeti bağrında taşıyan, Cumhuriyetimizin en gelişmiş sanayi ve ticaret şehirlerinden birisi olan Gaziantep’te bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Antep’e güzel haberlerle geldik. Gaziantep’i ülkemizle, bölgemizle çok daha güçlü bir şekilde bağlayacak Yeşilvadi 3 Katlı Köprülü Kavşağın temelini atmak için geldik’’ dedi.

"6.8 milyar liralık eser kazandırdık"

Gaziantep’e TOKİ eliyle bugüne kadar toplam yatırım değeri 6.8 milyar liralık eser kazandırdıklarını söyleyen Bakan Kurum, ’’20 bin 500 yeni yuva kazandırdık. Camiler, okullar, sağlık ocakları, kamu binaları, spor salonları, 33 bin seyirci kapasiteli stadyum armağan ettik. Ama durmuyoruz. Toplam yatırım tutarı 4.2 milyar liralık projelerimize olanca hızımızla devam ediyoruz. Bunun içerisinde 5 bin 700 konut var, millet bahçeleri, cephe yenileme ve sokak güzelleştirme projeleri, içme suyu hatları, atık su arıtma ve yol düzenlemelerine kadar onlarca yatırımımız var. Gaziantepli hemşerilerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Antep için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehitkamil Kuzeykent’te 2 bin 149 yeni konut inşa ediyoruz. Diğer ilçelerimizde, toplam 5 bin 986 konut yapıyoruz. Nurdağı’nda 211, İslahiye’de 430 konutumuzun yapımında da sona geldik. Şahinbey Güneykent’te 2 bin 417 konutumuzun, Nizip’te 499 konutun yapımına devam ediyoruz. Peki, bu kadarıyla yetinebilir miyiz. Gaziantep büyürken biz yerimizde sayamayız. Ne yapıyoruz, Şehitkamil Kuzeyşehir’de 2 bin 429 konutumuzun yapımına Eylül ayında başlıyoruz. Bu yılın sonunda ve 2023’ün ilk aylarında, toplamda teslim edeceğimiz 10 bin yeni yuvamız şimdiden sizlere, Antepli hemşerilerime, Antepli yavrularımız hayırlı uğurlu olsun. Ben buradan tüm Antep’in heyecanla beklediği bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk müjdesini verdiler. Cumhurbaşkanımız Antep’e çok yüksek sayıda bir konut yapılması talimatını bizlere verdiler. Biz de inşallah Gaziantep’imize Bakanlık olarak TOKİ’miz eliyle 10 bin yeni konut yapacağımızın sözünü buradan veriyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin yapacağı 3 bin 500, Şahinbey Belediyemizin inşa edeceği bin 500 konutla beraber toplam 15 bin yeni yuvayı sizlere armağan ediyoruz. Tabi bizim şu anda Antep’in dört bir yanında, 50 ve 100 bin sosyal konut projemizdeki 8 bin 135 konutumuzu ve biten 20 bin 500 yeni yuvamızı da eklediğimizde, Antep’imize 43 bin 500’den fazla konut kazandırmış olacağız. İşçi kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, yeni evli kardeşlerimiz, engelli ve emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz yeni yuvalarına; en uygun ödeme koşullarıyla, kira öder gibi sahip olacaklar. Buna inanın” şeklinde konuştu.

“Kiralar düştü daha da düşecek”

Kiraların düşmeye başladığını ifade eden Bakan Kurum, “Bu kampanya duyurulduğu andan itibaren hem konut fiyatları hem de kiralarda düşüş başladı. İnşallah kısa süre içerisinde zincirleme olarak, konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek. Yüzlerce sektörü ilgilendiren bu konut kampanyasıyla, mobilyacısından camcısına, marketinden inşaat sektörüne, tüm esnaflarımız, 85 milyon kazanacak, Antep kazanacak, Türkiye kazanacak. İnşallah Antep, tarihinin bu en büyük konut hamlesiyle birlikte, konutta da lider bir şehir olacak. Bu büyüklükte bir kampanya, hiçbir ülkenin bırakın başarmayı, cesaret dahi edemediği bir konut hamlesidir, sosyal devlet hamlesidir. Eşi benzeri olmayan bir şehircilik başarısıdır, bu başarı Antep’in başarısıdır, bu millet sevdalısı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Partinin 20 yıldır süren eser üretme siyasetinin başarısıdır. Ben 40 bini aşkın ailemize, amcalarımıza, teyzelerimize, annelerimize babalarımıza, gençlerimize, yavrularımıza; şimdiden güle güle oturun diyorum. Sağlıkla, mutlulukla yaşayın, huzurla hayat sürün diyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. İşte bugün, bu temiz şehri, temelini atacağımız bu kavşakla, gastronomiden sağlığa, ticaretten eğitime, tarımdan sanayiye kadar çok güçlü bir kavşak noktası, kesişim merkezi, ulaşımın vazgeçilmez bir adresi yapacağız. Toplam maliyeti 290 milyon lira olan, yağmur suyu, içme suyu altyapı hatları, 6 bin metre uzunluğunda bağlantı yolları, 3 alt geçidi ile iki ana aks üzerinde inşa edeceğimiz Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak projemiz, ulaşımda çok önemli bir dönüm noktası olacak. Hem kazaları en aza indirecek hem de Yeşilvadi Millet Bahçesi girişinden başlayarak pek çok mahallemizin de bağlantısını sağlayacak. Bu kavşak sayesinde vatandaşlarımız ciddi bir yakıt tasarrufu yapmış olacak. Böylece, çevre kirliliği, hava kirliliği en aza inecek. Her şeyden öte, Anteplilerin yıllardır beklediği problem çözülecek, trafik yoğunluğu azalacak. Kısacası kavşağımız canımız için, malımız için, çevremizin geleceği için büyük bir fayda sağlayacak" dedi.

"Biz bu kadim şehri çok daha güzel, çok daha güvenli, çok yaşanabilir hale getireceğiz

"Biz bu kadim şehri çok daha güzel, çok daha güvenli, çok yaşanabilir hale getireceğiz" diyen Bakan Kurum, "Altyapısından üstyapısına, sosyal donatısından yeşil alanlarına kadar Gaziantep’i gözümüz gibi koruyacağız. Ben bu anlamda sizlerin huzurunda Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve mesai arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Kadim mimarisinin yanında, tabiattan aldığı yeşilin eşsiz tonlarıyla şanlı mazimize ışık tutarken şehircilik vizyonumuza ufuk olmaktadır. Biz de bu vizyondan hareketle 81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle çalışmalarını yürüttüğümüz Millet Bahçelerimizle, Gaziantep’i de yeşille çok daha güçlü buluşturmaya devam ediyoruz. Gaziantep’te toplam büyüklüğü 2.7 milyon metre kare olan 7 millet bahçesi projemiz var. Şehitkamil’de Seyrantepe ve Çıksorut Millet Bahçelerini, Şahinbey’de Hasan Celal Güzel ve Yeşil Vadi Millet Bahçelerini açmıştık. Şehitkamil’de eski stadyum yerinde yaptığımız millet bahçemizin yapımına TOKİ Başkanlığımızca devam ediyoruz. İnşallah bu yıl içinde bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Nizip ve Oğuzeli millet bahçelerimizin projelendirme çalışmalarına da devam ediyoruz. İnşallah en kısa sürede vatandaşlarımıza, sizlere, yavrularımıza armağan edeceğiz. İşte bu noktada 2023 seçimleri büyük bir önem arz ediyor. Bu seçimde, ’Durmak yok yola devam’ diyenler ile ’Neme lazımcılar’ yarışacak. Bu seçimde, ülkesine hizmetkar olanlarla ülkesini küresel lobilere şikayet edenler yarışacak. Dünyanın gözbebeği Antep’ten “Dünya beşten büyüktür” diye haykıranlarla “Aman kimseyi rahatsız etmeyelim” diyenler mücadele edecek. 2023 seçimlerinde, Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla, yeni bir rekorla destekleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızla yeni bin yılın güçlü Türkiye’sini hep beraber kuracağız. Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun var olun, Allah’a emanet olun” diye konuştu.

"Şahinbey özel bir ilçemiz"

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “Bugün çok mutluyuz. Şahinbey özel bir ilçemiz. Eski Türkiye’de devlet bu projelere cesaret edemezdi. Onun için Cumhurbaşkanımıza ve Şahinbey Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yol medeniyettir. Bu yolda çok trafik kazası oldu. O yüzden bu kavşak çok önemlidir” dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise yaptığı konuşmada, “3 katlı köprülü kavşak projesinin temel atma törenimize hoş geldiniz. Şahinbey hızla büyüyen bir şehir 682 bin olan nüfusumuz şuanda yaklaşık 1 milyon 300 bin kişiyiz. Türkiye’de en fazla çocuk Şahinbey’de doğuyor. Öğrenci sayımız 290 bindir. Bu kadar hızlı büyüme konut ihtiyacı ve okullar yeni yollar ihtiyacını meydana getiriyor. Kentsel dönüşüme hızla devam ediyoruz. 10 bin 250 evin yıkımını gerçekleştirdik. Burası çarpık yapılaşmıştı. Biz buraya yol yaparak bunun önüne geçtik. Sizden sosyal konut için pozitif ayrımcılık bekliyoruz. Burası Şahinbey’in merkez noktasıdır. Bu kavşak bunun için çok önemlidir. Biz burayı 29 Ekimde açacağız. 2,5 ay sonra açacağız bu bir rekordur” diye konuştu.

MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan ise, “Gaziantep Devlet Bahçeli beyin tanımıyla bu yolların bu köprülerin devam etmesini istiyorsanız. Bizim çağrımız sana Gaziantep. İHA, SİHA’ların devamı için çevreye saygılı şehirler için 2023’te Cumhur ittifakıyla yeniden yol yürüyün diyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Ali Şahin de, “Gaziantep bir çok sıkıntıyı kendi içerisinde kendisi çözebilen bir şehirdir. Gaziantep herkese yaşam fırsatı sunabilen bir şehirdir. Gaziantep Türkiye’nin yükünü alan bir şehirdir” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, “Bakanımıza şehrimize geldiği için teşekkür ediyorum. Köprülü kavşak için Şahinbey Belediye Başkanımız ve ekibimize teşekkür ediyoruz. Bu şehrin kamu binalarının kira problemlerini çözmeye başladık. Okul sıkıntımızı çözmeye başladık. İnşallah 2-3 yılda bu şehir ideal şehirler arasına girecek” ifadelerine yer verdi.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, MHP Gaziantep Milletvekili Muhuttin Taşdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından 3 katlı köprülü kavşağın temel atma töreni gerçekleşti.