Bakan Kurum: “Önümüzdeki ay cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İnşallah önümüzdeki ay itibariyle Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız. Bu çerçevede aslında konutlarımızı yaptığımız alanlarla yüzde 50’sini yeşil alanlara terk ediyoruz” dedi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), kuruluşunun 70’inci yılı nedeniyle Ankara’nın Pursaklar ilçesinde oluşturulacak olan ‘Türk-İş Hatıra Ormanı’ için 980 bin metrekarelik alana 70 bin fidanın dikim törenini gerçekleştirdi. Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve çok sayıda sendikalı işçi ile 2014 yılında Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden yangınında hayatını kaybeden Ahmet Soluk’un eşi Eda Soluk katıldı. Bakan Kurum’un fidan dikimi ile başlayan tören daha sonra diktiği fidana can suyunu vermesiyle devam etti. Törenin açılış konuşmasını yapan Kurum, Türkiye’nin 81 iline yapılacak olan ‘Sosyal Konut Projesi’nin gelecek ay itibariyle başlayacağı müjdesini vererek, “İnşallah önümüzdeki ay itibariyle Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız. Bu çerçevede aslında konutlarımızı yaptığımız alanlarla yüzde 50’sini yeşil alanlara terk ediyoruz. İçinde sosyal donatıları var, yeşil alanları var, camileri var, okulları var ve aslında medeniyetimizin bize tarif ettiği şehirleşme modelini 81 ilimizde yaygın bir şekilde sürdürüyor olacağız” diye konuştu.

“Vatandaşımız kira öder gibi taksitlerini ödemek suretiyle ev sahibi olabilecekler”

Yeşil alanların şehir merkezinde arttırılmasıyla beraber vatandaşların yeşil alanlarla iç içe yaşamalarını sağlamak için gayret gösterdiklerini ifade eden Kurum, “Aslında biz daha önce alışık olduğumuz gibi yeşil alanları şehrin dışına değil şehrin merkezine millet bahçeleriyle yaparak aslında vatandaşlarımızı yeşil alanlarla iç içe yaşamasını sağlamaya gayret gösteriyoruz. Sosyal konutlarımızı bugüne kadar TOKİ başkanlığımız eliyle 1 milyon 100 bin konutu yaptık ve vatandaşımıza teslim ettik. Dünyada eşi benzeri olmayan bir projedir bu. 20 yılda gidin, bakın hiçbir ülke vatandaşına, milletine, dar gelirli vatandaşına 20 yılda 1 milyon 100 bin konut yapıp teslim edememiştir. Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunun en önemli örneğini işte bu 20 yıllık süreçte göstermiştir. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda da cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini önümüzdeki ay itibariyle açıklayacağız. Gerek altyapılı arsa ile gerek yapacağımız sosyal konutlarla gerekse şehirlerimizde istihdamı, üretimi yatırımı artıracak sanayi alanlarıyla birlikte bu projeyi müjdeleyeceğiz. 2023’e giderken aynı 20 yıldır yapmış olduğumuz gibi yeni projelerimizi şehirlerimize, vatandaşımıza kazandıracağız. Vatandaşımızda kira öder gibi taksitlerini ödemek suretiyle ev sahibi olabilecekler” ifadelerini kullandı.

“Avrupa’da birinci dünyada ikinci ülke konumundayız”

Türk-İş’in 70’inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 980 bin metrekarelik alan 70 bin fidan dikildiğinin altını çizen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu çorak arazide aslında tüm Ankaralıların burada gelip inşallah yıllar sonra bu ağaçların gölgesinde dinlenebileceği, eğlenebileceği bir alanı toprakla ağaçlarımızı buluşturmuş oluyoruz. Bu çerçevede yapmış olduğumuz bu iş aslında ecdadımızın bize emanet ettiği şehirleri daha da yeşil daha da güzel hale getirebilmek adına yapmış olduğumuz mücadelenin bir parçasıdır. Bugün Soma’da şehit olan işçi kardeşimizin eşiyle birlikte toprağa verdiğimiz bu fidanlar inşallah yıllar sonra çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin yapraklarının gölgesinde dinlenebileceği, huzurla vakit geçirebileceği alanlara dönüşecek. Biz bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten çok önemli bir mücadele veriyoruz. Türkiye’mizin hemen hemen her yerinde yeşil alanlarımızın sayısını, miktarını artırıyoruz. Ve bu çerçevede dikmiş olduğumuz fidanlarla koruma alanlarının sayısını ve miktarını artırmakla birlikte Avrupa’da birinci dünyada ikinci ülke konumundayız. Bu çok önemli bir duruştur. Çevreye ne kadar sevdalı bir lidere sahip olduğumuzu da aslında bu tablo net bir şekilde ortaya koymaktadır.”

Bakan Kurum, programın sonunda fidan dikmeye gelen sendikalı işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.