Bakan Kurum: “O ‘altılı masa’, bizim projelerimizi hayal etse yapamaz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “’İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesini açıkladıktan 40 gün sonra 17 ilimizde 5 bin 615 konutumuzun temelini attık. O ‘altılı masa’, bu projeleri hayal etse yapamaz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere ziyaret ettiği Rize’de açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Kurum, 17 Ağustos Marmara Depremi’nden 87 gün sonra 12 Kasım 1999’da Düzce Depremi’nin yaşandığını hatırlatarak “23 yılı geride bıraksak da acısı hâlâ taze olan bu depremde, 710 canımızı kaybettik. Ben bu vesileyle, depremlerde, afetlerde yitirdiğimiz tüm canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün ülkemizin, şehirlerimizin ve insanımızın geleceğinin önünde devasa bir deprem gerçeği olduğunu her seferinde söylüyoruz. Son 100 yılda yaşadığımız depremler nedeniyle 80 bin canımızı kaybettik.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Yüzyılındaki hedefimiz: 2035 yılına kadar tüm Türkiye’de deprem dönüşümüne girmemiş hiçbir alan bırakmamak”

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle vatandaşların rızası çerçevesinde dönüşüm projelerinin hayata geçtiğini vurgulayarak, “Rize bir deprem bölgesi değil ama maalesef sağlıksız konutların olduğu bir şehrimiz. Zamanında dolgu yapılmak suretiyle o günün şartlarına göre yapılmış. Binalar maalesef bugün teknik ve sağlamlık açısından baktığınızda yeni yönetmeliklerimize uygun değil. Dolayısıyla burada da bunun dönüşüm sürecini hep birlikte yürütmek, dönüştürmek zorundayız” dedi.

Bakan Kurum, şu ana kadar 3,2 milyon konutun dönüşümünü sağladıklarını belirterek, 81 ilde 250 bin konutun dönüşümünün de devam ettiğini söyledi. Marmara ve Düzce depremlerinden sonra yapılan yapı denetim düzenlemeleriyle 6,6 milyon ev ve iş yerinin denetimlerini tamamladıklarını aktaran Bakan Kurum, “24 milyon vatandaşımızı depreme dayanıklı konularda yaşamasını sağladık. Türkiye yüzyılındaki hedefimiz şudur: 2035 yılına kadar tüm Türkiye’de deprem dönüşümüne girmemiş hiçbir alan bırakmak istemiyoruz. Bu çerçevede ülkemizin 81 ilimizde bu dönüşüm sürecini yürüteceğiz. Allah’ın izniyle bunu milletimizle birlikte başaracağız. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde inşallah bu adımlarımızı atacağız” ifadelerini kullandı.

Bugün 81 ilde ve Kıbrıs’ta saat 18.57’de gerçekleştirilecek ’Deprem Anı Ülke Tatbikatı’na Rize’den katılacağını söyleyen Bakan Kurum, “Biz istiyoruz ki depremlerden sonra üzülmeyelim, o acıları bir daha yaşamayalım. Elazığ, Malatya, İzmir’e gittik. Devletimiz güçlü, hiçbir afetin altında kalmadı. 2 saat sonra bütün bakan arkadaşlarımızla birlikte oraya gidiyoruz. Vatandaşlarımızın yaralarını hızlı bir şekilde sarıyoruz. Ama bu dönüşüm sürecini bitirmek zorundayız. Depremle beraber yaşamayı öğrenmek zorundayız. O yüzden bütün binalarımızı bu alanda yenilemek ve kentsel dönüşümümüzü kararlı bir şekilde yürütmek zorundayız” dedi.

Bakan Kurum, Rize’den yeşili artıracak millet bahçeleri projelerini hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Rizemizin güzelliğine güzellik katıyor, diğer taraftan da doğal alanlarımızı Ayderimizi, yaylalarımız koruyacak adımları hep birlikte atmaya çalışıyoruz. Gelecek nesillere en güzel halinde aktarmaya çalışıyoruz. Rizemizde bu kapsamda 3 tane millet bahçesi projemiz var. Güneysu ve İyidere Millet Bahçesi çalışmalarını yürütüyoruz. İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Burada şölenlerin yapılacağı, horonların oynanacağı, birliğin beraberliğin en üst seviyeye çıkarılacağı projemizi 2023 yılında Rizemize kazandıracağız” diye konuştu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle Rize’de sosyal konut ihtiyacını gidermeye devam ettiklerini savunan Bakan Kurum, “Bugüne kadar yatırım bedeli 3,2 milyar lira olan 2 bin 903 projemizi, sosyal donatıları ile yaptık, teslim ettik. Şu an sahada güncel yatırım tutarı 5 milyar lira olan 1965 konut, 404 ofis, 240 dükkan, köy evlerimiz, çay alım merkezlerimiz, millet bahçelerimiz, camilerimiz, otoparkımız, Ayder’imize yaptığımız termal tesisimiz ve konaklama birimlerimizin yapımını da devam ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“O ‘altılı masa’, bu projeleri hayal etse yapamaz”

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“Milletimizin ne zaman ihtiyacı olsa biz o zaman ordayız. Burada da konut ve kira fiyatlarının arttığı bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyon çerçevesinde bu projemizi gerçekleştirdik. İşçi kardeşlerimize, genç kardeşlerimize, hanım kardeşlerimize kontenjanlar ayırmak suretiyle, kira öder gibi hatta kiranın da altında şartlarda ev sahibi olabilecekleri bu projeyi başlattık. Projemizi açıklar açıklamaz mesai arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir mesaiye başladık. Büyük bir özveriyle kardeşlerimiz çalıştılar. 40 gün gibi kısa bir sonra projeyi açıkladık. 40 gün sonra 17 ilimizde 5 bin 615 konutumuzun temelini attık. O ‘altılı masa’, bu projeleri hayal etse yapamaz.”

Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için yüz yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdıklarını iddia eden Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Büyüklerimiz şöyle derler: Gayesiz insan, nasipsiz kalır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzla lider ülkeler arasında olmak. Bundan sonra geleceğimizi bırakacağımız çocuklarımıza, evlatlarımıza müreffeh bir Türkiye bırakmak amacıyla, gayesiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz hizmet üretirken, eser üretirken, başarı hikayeleri yazarken, maalesef algı üretenleri de yine büyük işlerimizi karalamaya kalkanları da hep birlikte görüyoruz, şahit oluyoruz. Beceriksizlikle, iş bilmezlikle, yine liyakatsizlikle şehirlerimizin birikimlerini de heba ettiklerini de görüyoruz. İşte engelleme siyaseti yapıyorlar. Emin olun hiçbir işlerine engel vurmuyoruz, engel olmuyoruz. Hep vatandaşımızın, milletimizin taleplerini gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmedik. Herkese kucak açtık ve 81 şehrimizde 85 milyon vatandaşımızla birlikte yol yürümeye, milletimize hizmet etmeye, şehirlerimize eser kazandırmaya da Allah’ın izniyle, milletimizin dualarıyla devam edeceğiz. Çağ açan sosyal hamlelerimizle, yine gelecek vadeden girişimlerimizle zafer sancağımızı AK Partimizi, eser bayrağını en üst seviyelere çıkaracağız. Bunu teşkilatlarımızla, vatandaşımızla birlikte yapacağız ve bu güzel şehirden, bu güzel beldeden çıkmış, tüm ülkeye derman olmuş dava liderimiz, Cumhurbaşkanımız, genel başkanımızı, Cumhur İttifakımızı 2023’te yeniden başkan yapacağız.”