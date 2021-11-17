Bakan Kurum: "Merkez üssü Düzce olan ve çevre illerimizden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından ekiplerimiz incelemelerini başlattı. Düzce’mize ve ülkemize geçmi

Bakan Kurum: "Merkez üssü Düzce olan ve çevre illerimizden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından ekiplerimiz incelemelerini başlattı. Düzce’mize ve ülkemize geçmiş olsun."