Bakan Kurum: "İstanbul’un kalbi Fikirtepe’de atacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fikirtepeli vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Bakan Kurum, “2 yılın sonunda toplam 11 bin bağımsız bölümü tamamlayacağız ve evine yerleşmeyen tek bir vatandaşımız kalmayacak. İstanbul’un kalbi Fikirtepe’de atacak” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ramazan ayının 7. gününde Kadıköy Fikirtepe’de düzenlenen iftarda Fikirtepeli vatandaşlarla bir araya geldi. İftarda mahalle sakinleriyle bir araya gelen Bakan Kurum, vatandaşlar ile yakından ilgilenerek sorunlarını dinledi.

“Şu ana kadar tüm yapıların tahliye ve yıkımını tamamladık”

Düzenlenen iftar programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biliyorsunuz İstanbul bir göç şehri. Bu aziz şehir, 50’lerden 90’lı yıllara kadar maalesef doğru, sağlıklı, kimlikli bir şekilde şehirleşemedi. Hepimiz, ‘başımızı sokacak yer’ dedik ve plansız, çarpık, güvensiz yerleşmeler yaptık. Bu yüzden de çok çeşitli sıkıntılarla boğuştuk durduk. Bu süreçte şehir büyüdükçe büyüdü. Bir zamanlar İstanbul’un çevresindeki herhangi bir mahalle olan Fikirtepe, bugün adeta şehrin tam göbeğinde yer alan bir bölge haline geldi. Maalesef Fikirtepe, o günlerden bu yana; altyapısı çok zayıf, depreme dayanıksız yapılardan oluşan, sosyal donatıları yetersiz bir bölge konumundaydı. Fikirtepe’yi ‘Kentsel Dönüşüm Alanı’ olarak belirledik. Ardından ‘Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı’ onaylandı. Bu dönemde; özel iştirakler ile malikler arasında sözleşmeler imzalanarak projelerin ilk adımları atıldı. Fakat çok çeşitli nedenlerle dönüşüm bir türlü gerçekleştirilemedi. Bu manzara karşısında boş duramazdık. Fikirtepeli sivil toplum kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızla, tüm taraflarla görüştük, istişarelerde bulunduk. Sahadan aldığımız bilgilerle; her türlü olumsuzluğu, haksızlığı, adaletsizliği engellemek adına örnek nitelikte çalışmalar gerçekleştirdik. Her şeyden önce yeşille yapıyı kaynaştıran, modern ve sağlam binaları, ulaşım olanakları ve sosyal imkanlarıyla yaşanılabilir bir Fikirtepe hedefini ilan ettik. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2020 yılının Kasım ayında sizlerle el ele verdik ve kalıcı adımlarımızı attık. Devlet olarak Fikirtepe için elimizi taşın altına koyduk. Hakikaten eşine az rastlanır bir kararlılık ortaya koyduk, yüksek bir devlet-millet iradesini gösterdik. Ben TOKİ ve Emlak Konut tecrübesini yaşamış, bu kurumlarda uzmanlık, yöneticilik yapmış, hem Fikirtepe’nin hem Güngören’in hikayesini en iyi bilen kardeşlerinizden biriyim. Güngören Tozkoparan ve başka noktalarda da kentsel dönüşüm konusunda tereddütler vardı, endişeler vardı. Fakat bugün konutların dönüşümleri tamamlandı, vatandaşlarımız sıcak yuvalarında oturuyorlar. Tıpkı Güngören’de olduğu gibi Fikirtepe’de süreci şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Şunu samimiyetle söylemek isterim ki, kötü dönüşüm örneği olarak hafızalara kazınmış olan Fikirtepe’de, şu son 1 yıl içerisinde İstanbul’un en şeffaf ve katılımcı dönüşüm sürecini birlikte başlattık ve başarıyla sürdürüyoruz. Şu ana kadar tüm yapıların tahliye ve yıkımını tamamladık. Tüm adalarda ihaleleri yaptık, hepsinde inşa çalışmalarımıza başladık. Projemizin ilk etabı olan Yeni Fikirtepe Konutları-1’deki bin 134 yeni yuvamızı sizlere teslim ettik. Hamdolsun orada hayat başladı. İnşallah önümüzdeki yılın ortaları itibariyle ilk konutlarınıza etap etap kavuşacaksınız. 2 yılın sonunda da toplam 11 bin bağımsız bölümü tamamlayacağız ve evine yerleşmeyen tek bir vatandaşımız kalmayacak” dedi.

“Şu anda tüm bu alanlarda 140 bin konutumuzun dönüşümüne hızla devam ediyoruz”

Bakan Kurum konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Projemiz, Anadolu yakasının en prestijli projesi olacak. Camisi, okulu, kreşi, yeşil alanları, 1 kilometre yeşil koridoru, yaşam alanları, alışveriş mekanları ve ulaşım imkanlarıyla adeta yepyeni bir yaşam merkezi olacak. İstanbul’un kalbi Fikirtepe’de atacak. Sadece Fikirtepe’de değil, İstanbul’un 39 ilçesinde 100’e yakın noktada çalışıyoruz. Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Maltepe, Bağcılar, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Başakşehir, Beykoz, Sultanbeyli, Kartal, Esenler, Ataşehir, Beyoğlu Sütlüce, Okmeydanı ve Hacıhüsrev’de; İstanbul’un her yerinde on binlerce konutumuzu yeniledik. Şu anda tüm bu alanlarda 140 bin konutumuzun dönüşümüne hızla devam ediyoruz.

İstanbul’umuzda sağlıksız yapı stokunu bitirinceye kadar dönüşüm çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah hem Fikirtepe’de hem de diğer ilçelerimizde, mahallelerimizde projelerimiz tamamlandığında herkes çok kıymetli, çok değerli evlerine, yuvalarına kavuşacak. Söz veriyorum. Fikirtepeliler olarak geçmişte yaşadığınız tüm olumsuzlukları unutacaksınız. Kaybettiğiniz zamanı yeniden kazanacaksınız. Bu yeni cazibe merkezinde, hayatınıza mutlu, sağlıklı, güvenli bir şekilde devam edeceksiniz. Ben evlerine yerleşen vatandaşlarımıza mutluluk diliyorum. Bir kez daha Yeni Fikirtepe şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyor, Ramazanınızı tebrik ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”