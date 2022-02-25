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Bakan Kurum: “İnsanlığı daha adil bir dünyaya, iklim değişikliği seferberliğine çağırıyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnsanlığı daha adil bir dünyaya, iklim seferberliğine tüm dünyayı çağırıyoruz. Bu çağrımızı, en ücradaki insanımız duyana kadar asla gündemden düşürmemeliyiz” dedi.

Çevre 25.02.2022, 14:21
Bakan Kurum: “İnsanlığı daha adil bir dünyaya, iklim değişikliği seferberliğine çağırıyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnsanlığı daha adil bir dünyaya, iklim seferberliğine tüm dünyayı çağırıyoruz. Bu çağrımızı, en ücradaki insanımız duyana kadar asla gündemden düşürmemeliyiz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlık tarafından Konya’da 21 Şubat’tan itibaren 5 gündür düzenlenen, binin üzerinde akademisyenin geldiği İklim Şurası’nın kapanış programına katıldı. Şura’nın kapanış programında Şura boyunca toplantı yapan 7 komisyonun sonuç raporları okundu. Şura kapsamında komisyonlar ve yuvarlak masa toplantıları katılımcıları tarafından alınan 217 karar imzalanarak oylandı. Oylamanın ardından bir konuşma gerçekleştiren Bakan Kurum, “Bütün üniversitelerimizin katkı verdiği, ortak aklı devreye alan, istişare mekanizmasını çok kararlı bir şekilde sürdüren İklim Şuramızda; iklim değişikliği ile mücadeleyi siyaset üstü bir anlayışla gerçekleştirdik” cümlelerine yer verdi.

“Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması için bir yol haritası olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okuyacağı “İklim Şurası Sonuç Bildirgesi”nin ön bilgilerini paylaşan Bakan Kurum, Şura’nın doğal alanların korunması için başvuru kaynağı olacağını, iş dünyasına önemli bir yöntem sunacağını söyledi. Bakan Kurum, “Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması, enerji verimliliğinin sağlanması ve fosil yakıtların azaltılması için bir yol haritası olacak. Alternatif yakıtları ve akıllı ulaşım sistemleriyle ülkemizde temiz ulaşım ağını yaygınlaştırmak için bizlere bir plan sunacak. Sanayide sürdürülebilir üretim ve tüketim sistemlerinin, alternatif emisyon azaltım yöntemlerinin uygulanması için çok önemli bir bir kılavuz olacak. Suyun verimli kullanılması, iklim dostu akıllı tarım teknolojilerinin geliştirilmesinde belirleyici bir belge olacak. İklim değişikliği kaynaklı afetlere karşı tehlike ve risk yönetimi, afetler dolayısıyla sigorta ve finans sistemlerinin güçlendirilmesi gibi konuları konuştuk” dedi.

"Ulusal Yeşil Finans Stratejisi’nin oluşturulmasında yol gösterici olacak”

İklim Şurası’nın yerel yönetimlerin iklim değişikliği uygulama ve sorumluluklarının kentsel altyapı planlaması ve dirençli kent tasarımı için zengin bir öngörüyü ortaya koyacağını açıklayan Bakan Kurum, Şura’nın destek mekanizmaları geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, “2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda ’Ulusal Yeşil Finans Stratejisi’nin oluşturulması ve ulusal yeşil taksonomi mevzuatının geliştirilmesinde yol gösterici olacak. Emisyon Ticaret Sisteminin uygulama takvimi için bir öncü kaynak olacak. Sadece her şey yolunda giderken değil, kötü gittiğinde de hayat tarzımızı sürdürülebilir kılmalıyız. İnsanlığı daha adil bir dünyaya, daha adil bir dünyada herkesin yaşama hakkı var. İklim seferberliğine tüm dünyayı çağırıyoruz. Bu çağrımızı, en ücradaki insanımız duyana kadar asla gündemden düşürmemeliyiz. Şu cennet vatanın havasını, suyunu, toprağını tertemiz yapana kadar, dur durak bilmeden, canla başla toplumun tüm kesimleriyle birlikte çalışmalıyız. Biz, tarihimize, sanatımıza, kültürümüze ilham veren bu güzel doğa; yavrularımız için de ilham kaynağı olsun istiyoruz. İstiyoruz ki; bize emanet edilen masmavi gökyüzünü, bereketli toprağı, turkuvaz denizleri, biz de çocuklarımıza, atalarımızın bize sunduğu gibi en güzel, en doğal haliyle teslim edelim. Çocuklarımız yemyeşil ormanlarla mavi gökyüzünün buluştuğu şehirlerde yaşasın istiyoruz” diye konuştu.

“Çocuklara bırakacağımız en büyük miras, savaş uçaklarına değil, uçurtmalara baktığı tertemiz bir gökyüzüdür”

Bakan Kurum, “Onlara bırakacağımız en büyük miras; doğal kaynakları korunmuş, yemyeşil bir doğa, muhteşem güzellikleriyle bir ülke, tertemiz bir dünyadır. Çocukların; savaş uçaklarına değil, uçurtmalara baktığı tertemiz bir gökyüzüdür. Çocukların güzel bir çevrede, bombalarla değil, topaçlarla, bisikletlerle, bebeklerle huzur içinde oynadığı bir yeryüzüdür. Çocuklarımızın istikbalini merkeze alan; bunun için, ortak akla ve cumhura başvuran, her kesimden insana kulak vererek şeffaf ve katılımcı bir anlayışla bilgiyi demokratikleştiren ve milletimize açan Şuramızın varlık nedeni budur. İşte bu şuraya güç veren sizlerin başarısı bu olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kapanış programının sonunda Bakan Kurum ile komisyon üyelerinin birlikte hatıra fotoğraflı çekildi.

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