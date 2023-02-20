Bakan Kurum depremzedelerin konteynerlere yerleştirilmeye başlandığını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki depremzedeleri konteyner kentlere yerleştirme işlemlerinin başladığını açıklayarak, etap etap tüm afetzedelerin güvenli barınma imkanına kavuşacağını söyledi. Bakan Kurum, yapımına başlanacak kalıcı konutların inşa süreciyle ilgili de bilgiler verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde ciddi yıkım yaşayan ve konteyner kent, yığma yapı ve prefabrik ev çalışmalarının hızla devam ettiği Nurdağı ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sonrası açıklama yapan Bakan Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki depremzedelerin konteyner kentlere yerleştirme işlemlerinin başladığını ifade ederek, etap etap tüm depremzedelerin güvenli barınma imkanına kavuşacağını belirtti.

“Depremzede vatandaşlarımızı bu konteynerlere yerleştirmeye başladık”

Bakan Kurum, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “Gaziantep’te, İslahiye’de ve Nurdağı’nda konteyner kent, yığma yapı ve prefabrik ev kuruyoruz. Bu konteyner kentlerin bin tanesini bugün itibariyle tamamladık ve depremzede vatandaşlarımızı bu konteynerlere yerleştirmeye başladık” dedi.

“TOKİ öncülüğünde 10 ilde bakanlığımızın tüm iştirakleriyle beraber inşaat sürecine gireceğiz”

10 ilde kalıcı konutlar için çalışmaların son aşamada olduğunu aktaran Bakan Kurum, “Diğer taraftan da TOKİ öncülüğünde 10 ilde bakanlığımızın tüm iştirakleriyle beraber inşaat sürecine gireceğiz. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasını müteakip de 10 ilde inşaat süreçlerin başlatacağız. Bunun için de ön alanların seçimini tamamladık. Bu alanlara ilişkin ön zemin etüt çalışmalarımıza başladık. İlgili mühendislerimiz ve hocalarımızla bir araya gelerek tespit ettiğimiz ön yerleşim yerlerinin kalıcı yerleşim yerleri olması noktasındaki çalışmaları yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yeni konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek, altında dükkan olmayacak”

Yeni yapılacak konutların yapısıyla ilgili de konuşan Kurum, “Yeni yapılacak konutla zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. Altında dükkan olmayacak. Bu bölge deprem bölgesi olduğu için radyan temel üzerine tünel kalıp sistemiyle gerçekleştireceğiz. Bu şekilde yaptığımız TOKİ konutları hepsi dimdik ayakta. Bir yıl içerisinde konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Hasar tespitlerinin ardından 10 ilimizde, ilçelerimiz dahil ihalelerimizi ve sözleşmelerimizi yaparak Mart ayı başı itibariyle inşaatlarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız. Bu noktada tüm planlarımızı yaptık. En geç 3-4 ay içerisinde bütün deprem bölgelerinde inşaat faaliyetleri başlayacak. Bunun için tedariklerimizde herhangi bir problem yok. Depremin ilk anından itibaren nasıl tek yürek olduysak vatandaşlarımızı evlerine yerleştirene dek 24 saat esasıyla çalışacağız. Üç gün oldu konteyner kent çalışmalarına başlayalı. Biz bu 3 günde konteynerlerin binini bitirdik. 4 bin 500 konteynerin kurulumunu da yürütüyoruz. Etap etap da teslimlerimizi yapacağız. En kısa zamanda vatandaşlarımızın mağduriyetini gidereceğiz” şeklinde konuştu.

“Yeni yapılacak konutlarını tamamını TOKİ ve iştirakleriyle yapacağız”

Yeni yapılacak konutların tamamen TOKİ eli ve koordinesiyle yapılacağını da açıklayan Bakan Kurum, “Yeni yapılacak konutlarını tamamını TOKİ ve iştirakleriyle yapacağız. Bize bağlı tüm iştiraklerimiz, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Emlak Konut Genel Müdürlüğü de inşaat faaliyetlerini yürütecek. Gerek merkezler, gerekse de köylerimize vatandaşlarımızın ihtiyacına göre tek katlı yapılarımızı bölgenin kültürel dokusuna göre inşa etmek için planlamalarımızı yaptık. Bu süreci tamamen biz yürüteceğiz. Bağışçı vatandaşlarımız, konut yapmak isteyen vatandaşlarımız AFAD üzerinden nakdi yardım yaparak konut yaptırabilir. Kendisi yapmak istiyorsa da bizim onaylayacağımız, denetim sürecini bizim yöneteceğimiz sistem dahilinde yapabilecek. Bunun dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“Mümkün olan her ilimizde ve ilçemizde ovalardan dağlara doğru yerleşeceğiz”

Bakan Kurum yeni yapılacak konutların ovadan zemini daha sağlam olan dağlara doğru yapılmasına özen gösterileceğini de açıklayarak, “Mümkün olan her ilimizde ve ilçemizde ovalardan dağlara doğru yerleşeceğiz. Burada birçok bölgede tarım arazileri mevcut. Tarım arazilerinin su seviyelerini ve zemin emniyet gerilmelerine bakıyoruz. Uygun olmayan yere kesinlikle yerleşime müsaade etmeyeceğiz. Ve mümkün olan her yerde dağlara doğru sağlam zemini bulduğumuz yerlere, fay hattına uzak yerlerde yerleşimi ön görüyoruz. Tabi örneğin İslahiye’de fay hattı dağdan geçiyor. Dolayısıyla orada da fay hattından uzak bir mesafede en doğru zemin neresi ise oraya yerleşeceğiz” diye konuştu.