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Bakan Kurum: “Bugüne kadar 3 milyon konutumuzun dönüşümünü yaptık”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bugüne kadar tam 3 milyon konutumuzun dönüşümünü, milletimizle, sizlerle birlikte yaptık. 12 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini, hep birlikte emniyet altına aldık” dedi.

Çevre 19.03.2022, 14:21
Bakan Kurum: “Bugüne kadar 3 milyon konutumuzun dönüşümünü yaptık”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bugüne kadar tam 3 milyon konutumuzun dönüşümünü, milletimizle, sizlerle birlikte yaptık. 12 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini, hep birlikte emniyet altına aldık” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mamak Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin 7. Etabında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilerek yapımı tamamlanan 548 konutun kura çekiminin gerçekleştirildiği törene katıldı. Mamak’taki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kura çekiminde bir konuşma gerçekleştiren Bakan Kurum, kentsel dönüşüm seferberliğinde çok büyük mesafeler kat ettiklerini vurguladı.

“Bugüne kadar tam 3 milyon konutumuzun dönüşümünü, milletimizle, sizlerle birlikte yaptık”

Ankara’da 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi başlattıklarını açıklayan Bakan Kurum, “Bugüne kadar tam 3 milyon konutumuzun dönüşümünü, milletimizle, sizlerle birlikte yaptık. 12 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini, hep birlikte emniyet altına aldık. Sadece geçtiğimiz yıl 80 bin konutumuzun deprem dönüşümünü gerçekleştirdik. Şu an halihazırda sahada toplam yatırım bedeli 120 milyar lira olan 350 bin konutun dönüşüm çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye’de deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak. Bugüne kadar da Altındağ, Mamak, Kuzey Ankara, Sincan ve Yenimahalle başta olmak üzere Başkentimizde tam 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi başlattık. Bu kapsamda vatandaşlarımızla uzlaşarak yaklaşık 39 bin konut, 400 işyerinin yapımını tamamladık, vatandaşlarımıza teslim ettik. 640 bin metrekarelik bu alanda yürüttüğümüz 140 milyon lira ki yapım değeri 200 milyona ulaştı. Bu konutlar 500 milyon lirayı buluyor” cümlelerine yer verdi.

“Mamak’ımıza toplamda 4 bin 921 konut yapmış ve Mamak’a kazandırmış olacağız”

Mamak Dönüşüm Projesinde önce mülkiyet sorunlarını çözüme kavuşturduklarını, ardından yeni yuvaların yapımını tamamladıklarını belirten Bakan Kurum, “Bundan önceki etaplarda; Yatıkmusluk’ta 396, Altıağaç, Karaağaç, Hüseyingazi’de 2 bin 134, Anayurt ve Gülseren’de 447 olmak üzere yaklaşık 3 bin konutumuzu tamamladık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Şu an Altıağaç, Karaağaç ve Hüseyingazi, Anayurt ve Gülseren’de toplam yaklaşık bin 400 konutun yapımında da son aşamaya geldik. En kısa zamanda, onları da hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz, yani inşallah Mamaklılarla yeniden buluşacağız, yeniden aynı heyecanı yaşayacağız. Yeni Mamak Dönüşümü Projemiz kapsamında Mamak’ımıza toplamda 4 bin 921 konut yapmış ve Mamak’a kazandırmış olacağız” dedi.

“Bugün muhalefet, eser ve hizmet merkezli tartışmalardan kaçıyor”

Önlerine çıkan her türlü engelleme girişimine rağmen girdikleri her yolu milletin desteğiyle zaferle sonuçlandırdıklarını anlatan Bakan Kurum, “Önümüze çıkan her türlü engelleme girişimine rağmen, girdiğimiz her yolu milletimizin desteğiyle zaferle sonuçlandırdık. Bize bu güveni veren milletimizi; asırlık özlemlerine, hayallerine kavuşturduk. Bu cennet vatanın her metrekaresine yatırımlarımızla mührümüzü vurduk. Soruyorum sizlere, bugün muhalefet, eser ve hizmet merkezli tartışmalardan ısrarla kaçıyor mu kaçıyor. Çünkü bunların eser üretme, proje yapma konusunda söyleyecekleri sözleri yok. Geleceğe dönük çalışmaları yok. Projeleri yok, vizyonları yok. Milletimiz bunları sokakta çevirsin sorsun. ‘Sizin bu ülke için projeniz nedir?’ desin. Cevap veremezler! Biz ülkemizin 81 ilinde 20 yıldır canla başla dönüşüm faaliyetleri yapıyoruz. Onlara bir sorun. ‘Türkiye’yi depremlere karşı nasıl hazırlayacaksınız?’ Cevap alamazsınız” diye kaydetti.

“Verecek tek bir cevapları yok. Çünkü böyle bir gündemleri yok”

Bakan Kurum, muhalefete yönelik birtakım sorular sorulduğunda cevap veremeyeceklerini iddia ederek, “Biz bugüne kadar 3 milyon yeni yuva yapmışız. 12 milyon kardeşimizi ev sahibi yapmışız. Bunun dünyada eşi benzeri yok. ‘Siz bunun üzerine koyacak mısınız? Kaç aileye ev yapacaksınız?’ Cevap alamazsınız. Biz dünyanın en yaygın yeşil alan çalışmasını yaparak 400’ü aşkın Ankara’da 23 tane millet bahçesi yapmışız. Onlara soralım. ‘Sizin yeşil alan hedefiniz nedir?’ Açık söylüyorum. Yine cevap alamazsınız. Biz bu ülkede 40 milyon vatandaşımızın 100 yıldır süren imar sorununu çözmüşüz, mülkiyet hakkına kavuşturmuşuz. Onlara soralım ‘Siz mülkiyet konusuna ilişkin ne yapacaksınız?’ Cevap alamazsınız. Çünkü böyle bir dertleri yok. Şimdi, yoldan çevirip sorun bunlara; ‘Sizin çevreye dair, iklim değişikliğine dair, altyapıya dair projeniz var mıdır, varsa nedir?’ deyin, inanın verecek tek bir cevapları yok. Çünkü böyle bir gündemleri yok. Böyle bir dertleri yok, hayalleri yok” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise yapımı tamamlanmış olan konutların ev sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Bakan Kurum, törende hak sahiplerinin adlarının yer aldığı fanustan kağıtları çekerek kurayı başlatmış oldu. Kurum, kura çekilişinin ardından Mamak’ta bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere konferans salonundan hareket etti.

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