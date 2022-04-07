Bakan Kurum: “Atık toplayıcılar için gerekli düzenlemeleri uygulamaya geçiriyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Çekçekleriyle dünyanın hem yükünü hem geleceğini omuzlarında taşıyan siz kardeşlerimizin daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için de gerekli düzenlemeleri yapıyoruz, çok yakında da uygulamaya geçiyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sokak atık toplayıcıları ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Türk-İş Konfederasyonu’nun koordinesinde gerçekleşen program Ankara’da bir otelde düzenlendi. Ramazan ayının 6’ncı gününde gerçekleşen programda Bakan Kurum, orucunu atık toplayıcılarla beraber açtı. Burada bir de konuşma yapan Kurum, Bakanlık olarak, sokak atık toplayıcılarının daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını belirtti.

“25 milyon ton geri kazanılabilir atığı arı gibi işledik”

Bugün yeryüzündeki en büyük afetin, insanlığın en büyük ayıbının “israf” olduğunu belirten Bakan Kurum, kendilerinin tabiata zarar vermenin kınandığı bir medeniyetin evlatları olduğunu söyleyerek, “Beş yıl içerisinde siz atık toplayıcı kardeşlerimizle birlikte öyle bir performans ortaya koyduk ki; 25 milyon ton geri kazanılabilir atığı arı gibi işledik, ekonomimize kazandırdık, milletimize kazandırdık. Tam 30 milyar lirayı vatandaşımızın cebine geri döndürdük. Hepsinden de önemlisi 265 milyon ağacımızı kesilmekten kurtardık. İnşallah yine hep birlikte, el ele; yüzde 22,4 olan geri kazanım oranımızı yılsonunda yüzde 30’a, 2023 yılında yüzde 35’e çıkaracağız. 2035 yılına geldiğimizde ise geri kazanımda yüzde 60 oranıyla, sıralamada dünyanın ilk 10 ülkesi arasına gireceğiz. Bunu Ankara’nın çekçekçileriyle, Türkiye’nin çevre emekçileriyle birlikte başaracağız. Sizlerle, siz atık toplayıcı kardeşlerimizle birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu birliğe gölge düşürmek isteyenler var”

Sıfır Atık Hareketi’nin hem kısa zamandaki başarısı hem de koyduğu hedeflerle, BM tarafından sürekli ödüllendirilen küresel bir çevre hareketine dönüştüğünün altını çizen Murat Kurum, bu başarının önce Emine Erdoğan’ın, sonra da atık toplayıcılarının olduğunu hatırlattı. Sokak atık toplayıcılarının attığı her adım, döktüğü her damla terin Türkiye’ye daha temiz bir çevre, daha korunmuş bir doğa ve gelecek olarak geri döndüğünü vurgulayan Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Fakat ne yazık ki milletimizle omuz omuza verdiğimiz her projede olduğu gibi yalanlarla, iftiralarla bu birliğe gölge düşürmek isteyenler var. Şunu bir kez daha kendilerine duyurmak istiyorum: Biz sizin kim olduğunuzu ve hangi amaçları güttüğünüzü çok iyi biliyoruz. Kimse bizim emekçi kardeşlerimiz üzerinden siyaset yapmaya, algı yapmaya kalkmasın! Biz kardeşlerimizin emeğini, sizlerin alın terini kimsenin kirli ideolojilerine alet ettirmeyiz. Buna müsaade etmeyiz.”

“Atık toplayıcıları için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz, çok yakında uygulamaya geçiriyoruz”

“Hem Cumhurbaşkanımız hem Saygıdeğer Hanımefendi hem biz hem de aziz milletimiz; emekçi atık toplayıcı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar gözetmektedir” diyen Bakan Kurum, Bakanlık olarak sokak atık toplayıcıları için düzenleme yapıldığını ve çok yakında uygulamaya konulacağını şu sözlerle dile getirdi:

“Çekçekleriyle dünyanın hem yükünü hem geleceğini omuzlarında taşıyan siz kardeşlerimizin daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için de gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Daha sağlıklı koşullarda işinizi yapmanız için, bakın altını çiziyorum; sizin mesleki statünüzü ve itibarınızı artırmak için gerekli olan her şeyi düşünüyoruz. Çok yakında da uygulamaya geçiyoruz.”

İftar programına Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Kahraman ile sokak atık toplayıcıları katıldı.

(HTY-