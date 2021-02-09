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Bakan Kurum: "Ankara’da bugüne kadar 91 bin 500 konutun yapımını tamamladık"

ANKARA (İHA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara’da sosyal konut kapsamında bugüne kadar 91 bin 500 konutun yapımını tamamladık. Şu anda 100 bin konut kapsamında 12 bin 500 sosyal konutun yapımı fiilen Ankara’nın ilçelerinde devam etmektedir. Diğer taraftan kentsel dönüşümle ilgili hem tarihi mekanların dönüşümü hem de riskli binaların dönüşümüne ilişkin de Ankara’nın hemen hemen her ilçesinde projelerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Çevre 09.02.2021, 16:12
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Bakan Kurum: "Ankara’da bugüne kadar 91 bin 500 konutun yapımını tamamladık"

ANKARA (İHA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara’da sosyal konut kapsamında bugüne kadar 91 bin 500 konutun yapımını tamamladık. Şu anda 100 bin konut kapsamında 12 bin 500 sosyal konutun yapımı fiilen Ankara’nın ilçelerinde devam etmektedir. Diğer taraftan kentsel dönüşümle ilgili hem tarihi mekanların dönüşümü hem de riskli binaların dönüşümüne ilişkin de Ankara’nın hemen hemen her ilçesinde projelerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ankara’nın Güdül ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Güdül Belediye Binası’nı ziyaret eden ve burada Güdül Belediye Başkanı ile bir araya gelen Bakan Kurum, daha sonra hazine taşınmazı satın alan 256 aileyi temsilen gelen 5 kişiye tapularını teslim etti. Eski hükümet konağında incelemelerde bulunmasının ardından Güdül’de yer alan İnönü Mağaraları’na geçen Bakan Kurum burada açıklamalarda bulundu.

Ankaralı vatandaşların ihtiyaçlarını proje noktasında giderecek çalışmaları yapmaya gayret gösterdiklerini belirten Bakan Kurum, “Biz yerel seçim sürecinde de aşk ile çalışan yorulmaz dedik. Neşet Ertaş’ın söylediği gibi. Biz aşk ile vatandaşın rızasını alarak, onların gönlünü alarak şehirlerimizi ihya ve inşa etmek üzere çalışıyoruz ve amacımız eser siyaseti yapmaktır eser üretmektir. Gece gündüz tüm ekibimizle, milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu kapsamda Ankara’mızda da çok büyük projeler gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Ankara’da sosyal konut kapsamında bugüne kadar 91 bin 500 konutun yapımının tamamlandığını belirten Bakan Kurum şunları kaydetti:

“Şu anda 100 bin konut kapsamında 12 bin 500 sosyal konutun yapımı fiilen Ankara’nın ilçelerinde devam etmektedir. Diğer taraftan kentsel dönüşümle ilgili hem tarihi mekanların dönüşümü hem de riskli binaların dönüşümüne ilişkin de Ankara’nın hemen hemen her ilçesinde projelerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz. Tarihi mekanların dönüşümü için Altındağ ilçemizde Ankara Kalesi’nden başlayıp Hergele Meydanı’na kadar uzanan tarihi bir dönüşümü inşallah yapacak adımları atıyoruz. Bu çerçevede Hergele Meydanı’ndaki ihalemizi gerçekleştirdik. Oradaki vatandaşlarımızın esnafımızın taşınması üzerine yapılması gereken hem satış primleri hem de otelci kardeşlerimizin taşınacağı alanlara ilişkin çalışmalarımız da belediyemizle birlikte yürütüyoruz. Ankara Kalesi etrafında kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Bu kapsamda da inşallah dönüşümü de hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Ankara merkezli sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 81 ilde yeşil alan miktarımızı artıracak 81 milyon metrekare hedefiyle millet bahçesi projelerimizi yürütüyoruz ve merkezini Ankara’ya aldığımız kuzeyini güneyini batısını doğusunu birleştirdiğimiz 4 ana ekolojik hat üzerinde millet bahçelerini yatayda birleştirmek suretiyle şehirlerimizdeki yeşil alan miktarını artıracak adımları atıyoruz. Bu kapsamda Ankara’ya tam 19 tane yaklaşık 4 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçesi kazandırıyoruz. Hem merkezde hem de ilçelerinde olmak üzere millet bahçeleriyle birlikte Ankaralı hemşehrilerimiz hafta sonları burada aileleriyle birlikte hoş vakit geçirebilecekler. Bu doğal güzelliklerden faydalanabilecekler. Yine belediyelerimizin ihtiyaçları olan gerek araç gereç noktasında gerek köylerimizin ilçelerimizin yol yapımı noktasında altyapı noktasında her türlü ihtiyaçlarında İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle kredilerimize gerek hibe gerek de kredi desteğiyle yapmaya gayret gösteriyoruz."

Güdül ilçesinin Türkiye’nin 15’inci Anadolu’nun da ilk ’sakin şehir’ unvanını aldığı bilgisini veren Bakan Kurum, “Şehitleriyle, mertleriyle ünlü bir ilçemiz. Eski belediye binamızı kaymakamlığımızı da yeni alanlara taşımak, o alanda da meydan çalışmasıyla birlikte meydan ticaretini canlandıracak Ankara’dan Anadolu’dan gelecek her vatandaşımıza hizmet verecek restoranları, tarihi alanları mekanlarının ihyasıyla birlikte Güdül’ün merkezinde çok büyük bir proje gerçekleştiriyor olacağız. Buradaki tarihi mekanları konaklarımızı restore ediyoruz ve bu kapsamda belediyemizle ortaklaşa bir proje türüyoruz bakanlık olarak. O projelere de gerek hibe gerek kredi desteği vermek üzere o sakin şehir Güdül’ü çok daha fazla ihya edecek tarihi mekanları güzelleştirecek çalışmaları yapacağız” şeklinde konuştu.
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