Bakan Kurum: "2019-2030 yıllarını kapsayan ‘Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı’ hazırlanarak uygulamaya geçilmiştir”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konumu, topoğrafik, klimatik ve toprak özellikleri itibarı ile çölleşme ve kuraklıktan en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekerek, iklim değişikliğinin artan etkilerini azaltmak ve uyum sağlamaya yönelik olarak 2019-2030 yıllarını kapsayan “Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanarak uygulamaya geçildiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında küresel ısınma, iklim değişikliği, çölleşme, arazi bozulumu, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kuraklığın çağımızın en önemli sorunları arasında olduğunu anımsatan Bakan Kurum, günümüzde küresel arazi kaynakları üzerindeki baskının her zamankinden daha fazla olduğunu ve bu baskının artarak devam ettiğini ve hızla artan tüketim seviyelerinin başta toprak olmak üzere diğer doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı da her geçen gün artırdığını kaydetti. Dünya genelinde iklim krizi ve yanlış arazi kullanımına bağlı olarak oluşan çölleşme nedeniyle toprakların verimliliğini kaybetmekte olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Gıda üretimi azalmakta, işsizlik, zorunlu göç ve çeşitli hastalıkların görülme sıklığı artmaktadır. Yaklaşık 2 milyara yakın insanın doğrudan çölleşme ve kuraklıktan etkilendiği tahmin edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, milyarlarca insanı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen sessiz felaket “çölleşme”ye dikkat çekmek ve arazi tahribatı konusunda halkın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla 1994 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 17 Haziran’ı "Dünya Çölleşme ve Kuraklık Günü" ilan ettiğini hatırlattı. Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konumu, topoğrafik, klimatik ve toprak özellikleri itibarı ile çölleşme ve kuraklıktan en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer aldığına dikkat çeken Bakan Kurum, “Ülke olarak sorumluluğumuzun farkındayız. İklim değişikliğinin artan etkilerini azaltma ve uyum sağlamaya yönelik olarak 2019-2030 yıllarını kapsayan ‘Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı’ hazırlanarak uygulamaya geçilmiştir” dedi.

Türkiye’de 1970’li yıllarda erozyonla taşınan toprak miktarının yılda 500 milyon ton iken, günümüzde yapılan verimli çalışmalar sonucunda bu miktarı yılda 140 milyon tona düşürmeyi başardıklarını kaydeden Bakan Kurum, 2023 yılına kadar erozyonla kaybolan toprak miktarını yılda 130 milyon tona ve altına düşürme yolunda kararlılıkla ilerlediklerini vurguladı. Çölleşme Hassasiyet Haritası ile Türkiye’nin çölleşmeye karşı hassas alanlarını tespit ettiklerinin altını çizen Kurum, bu haritaya göre ülke topraklarının yüzde 22,5’inin yüksek çölleşme riski altında olduğuna dikkati çekti. Bakan Kurum, Arazi Tahribatının Dengelenmesi Projesi çerçevesinde çölleşme ve erozyona hassas alanlarda gerçekleştirilecek her türlü faaliyetin belirlenmesi aşamasında da karar vericilere yön gösterecek Karar Destek Sistemi’ni kurup titizlikle uyguladıklarını kaydetti.

“Toprakla olan bağı binyıllara dayanan, toprağı türkülerine, şiirlerine konu eden, hayatının her noktasına taşıyan ve kutsal gören bir medeniyetin mensuplarıyız” diyen Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu şuurla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak 780 bin kilometrekare vatan toprağımızı çölleşme ve kuraklığa karşı ’Özümüz toprak, sözümüz korumak’ prensibiyle azimle, şevkle ve kararlılıkla korumaya devam edeceğiz.”