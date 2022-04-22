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Bakan Kirişci: “Su zengini bir ülke olmadığımızı ifade etmek istiyoruz”

Eskişehir Gündüzler Barajı’nda gerçekleştirilen su tutma programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Ülke olarak su zengini bir ülke olmadığımızı yine buradan da ifade etmek istiyoruz. Dünyanın genel ortalaması 990 milimetreyken, Türkiye’de biz 574 milimetre gibi yıllık yağış miktarına sahibiz” dedi.

Çevre 22.04.2022, 16:06
Bakan Kirişci: “Su zengini bir ülke olmadığımızı ifade etmek istiyoruz”

Eskişehir Gündüzler Barajı’nda gerçekleştirilen su tutma programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Ülke olarak su zengini bir ülke olmadığımızı yine buradan da ifade etmek istiyoruz. Dünyanın genel ortalaması 990 milimetreyken, Türkiye’de biz 574 milimetre gibi yıllık yağış miktarına sahibiz” dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’ gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, valilik ziyaretinin ardından Tepebaşı ilçesine bağlı Gündüzler Mahallesi’ne hareket etti. Bakan Kirişci burada, temelden 65 metre yüksekliğe sahip ve 12 bin 20 dekar tarım arazisinin sulamasını sağlayacak olan Gündüzler Barajı’nın su tutma programına katıldı. Barajın yapımında çalışan işçilerle bir araya gelen Bakan Kirişci, iş makinesinin sürücü koltuğuna oturarak su tutma işlemini gerçekleştiren beton bloğu yerleştirdi.

Programa Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay ile protokol üyeleri katıldı. Bakan Kirişci’nin konuşmasının ardından İl Müftüsü Bekir Gerek eşliğinde dua okundu.

“Pandemi ve geçen yıl yaşadığımız kuraklık suyun kıymetli olduğunu bize bir kez daha net olarak gösterdi”

Su tutma programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye’nin yıllık yağış oranının dünya ortalamasının altında olduğunu belirterek, “Ramazan yine bereketini gösterdi. Rabbim böyle güzel bir tesisin su tutma merasiminde bizleri buluşturdu. Bundan dolayı Cenab-ı Hakka hamd ediyorum. Bu vesileyle bu baraj inşaatının yapımında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Su konusunda duyarlılığıyla bilinen sayın cumhurbaşkanımıza müteşekkir olduğumuzu bir kez daha buradan ifade ediyorum. Zira kendileri suyun vatan olduğunu, ‘su vatandır’ ifadesiyle de her vesileyle dile getirdiğini hepimiz biliyoruz. Biz suyun en kıymetli girdi olduğunu, yakından biliriz. Ancak bu suyun kıymetli olduğunu pandemi dönemiyle birlikte, geçen yıl yaşadığımız kuraklık bize bir kez daha çok açık ve net olarak gösterdi. Ülke olarak su zengini bir ülke olmadığımızı yine buradan da ifade etmek istiyoruz. Dünyanın genel ortalaması 990 milimetreyken, Türkiye’de biz 574 milimetre gibi yıllık yağış miktarına sahibiz. Keşke bu 574 milimetre, tüm Türkiye coğrafyasına eşit olarak dağılmış olsaydı. Maalesef 250 ile 2 bin 500 milimetre arasında değişen bir yağışımız söz konusu” diye konuştu.

“2023 yılında bu bölgede sulanmamış alanımız kalmamış olacak”

Eskişehir Gündüzler Barajı ile birlikte 2023 yılında bölgede sulanmamış arazi kalmayacağını aktaran Bakan Kirişci, “Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre daha fazla yağış aldık diyebiliriz. Ama bu bizim su zengini olmadığımızı, su konusunda sıkıntılarımız olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Sakın ola suyu bol gördüğümüz zaman bir rehavete kapılıp yeniden eski alışkanlıklarımızı sürdürmeyelim. Kendi inanç değerlerimiz içerisinde de akan bir su içerisinde abdest alırken, nasıl davranmamız gerektiği hususu bize açık açık öğütlenmişken, hakikaten su konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. İnşallah bu su tutma işlemi tamamlandıktan ve sulanacak olan ovamızda sulama sistemleri döşendikten sonra, artık 2023 yılında bu bölgede sulanmamış alanımız kalmamış olacak. Üreticilerin daha fazla üretmeleri ve bu ülkeye daha fazla alın ve akıl teri dökmeleri konusunda motivasyon kaynağı olacağını düşünüyorum” dedi.

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