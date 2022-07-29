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Bakan Kirişci, Moritanya ve Deniz Ekonomisi Bakanı Maiev ile bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Moritanya Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Mohamed Ould Abdine Ould Maiev ile bir araya geldi.

Çevre 29.07.2022, 14:05
Bakan Kirişci, Moritanya ve Deniz Ekonomisi Bakanı Maiev ile bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Moritanya Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Mohamed Ould Abdine Ould Maiev ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Moritanya Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Mohamed Ould Abdine Ould Maiev ile bakanlık binasında bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Moritanya Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Mohamed Ould Abdine Ould Maiev ile görüştük. Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkileri ve balıkçılığın geliştirilmesi için yürütülecek çalışmaları değerlendirdik” ifadelerine yer verdi.

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