Bakan Kirişci: “Dana karkas alım fiyatını kilogram başına 2 TL artırıyoruz”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Dana karkas alım fiyatını kilogram başına 2 TL artırıyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dana karkas alım fiyatını kilogram başına 2 TL artırıyoruz. Besicilerimiz prim ve desteklerle birlikte dana karkasın kilogramını 96 TL’den satabilecekler. Et ve Süt Kurumumuz, maliyetlere göre piyasada fiyat oluşmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca kuzu karkas alım fiyatını da 2 TL artırıyoruz. Böylece, kuzu karkasın kilogram alım fiyatı 90 TL’den 92 TL’ye çıkmaktadır. Üreticilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.