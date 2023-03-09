Bakan Kirişci: “Bakanlık olarak deprem bölgesine 5 milyar liralık destek sağladık”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, “Deprem bölgesine 5 milyar liralık destek sağladık” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ciddi hasar alan noktalar arasında yer alan Gaziantep’in Nurdağı ilçesine ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem sürecinde afetten etkilenen 11 kente bakanlık tarafından sağlanan desteklerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“5 bin araç ve 15 bin personelle vatandaşın yanında olduk”

Deprem sonrası Bakanlık olarak ilk etapta araç ve personel desteği sağladıklarını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bakan Vahit Kirişci, “Bakanlık olarak başlangıçta 5 bin araç ve 15 bin personelle vatandaşın yanından olmanın gayreti içerisinde olduk. Yaraları sarmak için Cumhurbaşkanımızın riyasetinde devletimizin ve milletimizin hizmetinde olduk. Bugün depremin 32. Günündeyiz ve hamd olsun ilk gününde yaşadığımız zorlukları geride bırakmış durumdayız” dedi.

“Türkiye geneline 13 milyar 836 milyon, afetin yaşandığı illere ise 3.4 milyar lira destek sağladık”

Afet sonrası Türkiye genelinde 13 milyar 836 milyon, afetin yaşandığı illerde ise 3.4 milyar liralık destek sağlandığını açıklayan Bakan Vahit Kirişci, “Afet nedeniyle tüm Türkiye’de çiftçilere yönelik destekleme ödeneklerimizi öne çektik. Bu süreçte 13 milyar 836 milyon liralık destek ödemesi çiftçilerin hesabına geçildi. Sağlanan bu 3.4 milyar lirası 11 ilimize ait ve 318 milyon lirası da Gaziantep’e ait. 382 milyon liralık ödeme de Gaziantepli çiftçilerimizin hesabına geçmiş oldu” ifadelerini kullandı.

"1,5 milyar liralık hayvan yemi desteği sağladık"

Depremin yaşandığı 11 ilde hayvan yemi noktasında yapılan destekleri de açıklayan Bakan Kirişci, “Deprem bölgesindeki 11 ilimiz için hayvancılarımızın hayvanlarını yemlemede bir sıkıntısı olmasın diye 1 buçuk milyar liralık da bir destekleme daha gündeme getirdik. Sağlanan bu yem desteğiyle birlikte de 11 ile dağıtılan 3.4 milyar liralık destek yuvarlak rakamla 5 milyar liraya çıkmış oldu” şeklinde konuştu.

“Tarım topraklarına lütfen sadece tarımsal üretim için bakalım”

Konuşmasında Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunun unutulmaması gerektiğini ve tarım alanlarının sadece tarım için kullanılması gerektiğini ifade eden Bakan Kirişci, “Bizler de vatandaş olarak fay hatlarından uzak durmaya özen gösterelim. Sıvılaşma kabiliyeti yüksek olan alüvyon tabakalardan uzak duralım. Tarım topraklarına lütfen sadece tarımsal üretim için bakalım. Burada üreticilerimize de sesleniyorum. Ahırlarınızı, ağıllarını, kümeslerinizi ve silolarınızı tarım alanları üzerine yapmayalım. Tarım alanları tarımsal faaliyetler için Allah’ın bize bahşettiği alanlardır. Depremler istenmez ama deprem olan coğrafyalardadır bereketli topraklar. Bu bereketli topraklar da milyonlarca yıldan beri oluşan depremlerin bir sonucu ve bize Allah’ın bir ikramıdır. Ovayı ova için kullanalım. Dağları da yerleşim için kullanalım. Altında işyeri ütünde ev yapmayalım. Kültürümüze baktığımızda bir tane dahi ecdattan kalan evde altında işyeri göremezsiniz. Biz bunları hep görmezden geldik, sırtımızı döndük. Artık bu memleketin deprem memleketi olduğunu unutmayalım” diye konuştu.

Nurdağı’ndaki toplantıya, Bakan Kirişci’nin yanı sıra Koordinatör Vali Osman Bilgin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ile muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.