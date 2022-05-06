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Bakan Karaismailoğlu: “Ramazan Bayramı tatilinde 2 milyon 970 bin kişi hava yolunu tercih etti”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerini kapsayan dönemde 2 milyon 970 bin kişinin hava yolu ile seyahat ettiğini açıkladı ve “Hava yolunu halkın yolu yaptık. Hava yoluna yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

Çevre 06.05.2022, 11:46
Bakan Karaismailoğlu: “Ramazan Bayramı tatilinde 2 milyon 970 bin kişi hava yolunu tercih etti”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerini kapsayan dönemde 2 milyon 970 bin kişinin hava yolu ile seyahat ettiğini açıkladı ve “Hava yolunu halkın yolu yaptık. Hava yoluna yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Ramazan Bayramı tatilinde hava yolunda da yoğunluk yaşandığını kaydederek, yolcuların rahat ve konforlu seyahatleri için havalimanlarında tüm önlemlerin alındığına işaret etti.

29 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında iç hatlarda 11 bin 648, dış hatlarda 10 bin 952 olmak üzere toplamda 22 bin 600 uçağın iniş-kalkış yaptığına dikkati çekti.

İç hatlarda 1 milyon 430 bin, dış hatlarda 1 milyon 540 bin yolcunun seyahat ettiğini bildiren Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı tatili döneminde toplamda 2 milyon 970 bin yolcunun hava yolunu tercih ettiğini duyurdu.

İstanbul Havalimanı’nda 1 milyon 65 bin yolcu seyahat etti

Aynı dönemde İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 2 bin 145, dış hatlarda 5 bin 57 olmak üzere toplamda 7 bin 202 uçağın iniş-kalkış yaptığını vurgulayan Karaismailoğlu, toplam yolcu sayısının ise 1 milyon 65 bin olduğuna dikkati çekti. Karaismailoğlu, “Yolcu trafiği, iç hatlarda 299 bin 951, dış hatlarda 764 bin 853 oldu. Covid-19 salgınının başlamasından bu yana İstanbul Havalimanı’nda 30 Nisan tarihinde gerçekleştirilen bin 301 uçuş ve ağırlanan 195 bin 640 yolcu ile son 2 yılın en yüksek günlük uçuş rakamına da ulaşıldı” dedi.

Antalya Havalimanı 474 bin 752 yolcu ağırladı

Tatil döneminde turizm merkezlerindeki havalimanlarında da hareketlilik yaşandığını aktaran Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “İzmir Adnan Menderes Havalimanı 163 bin 56, Antalya Havalimanı 474 bin 752, Muğla Dalaman Havalimanı 77 bin 481, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı 62 bin 92 yolcu ağırladı” ifadelerini kullandı. Trabzon Havalimanı’nda 58 bin 331, Gaziantep Havalimanı’nda 38 bin 900, Van Ferit Melen Havalimanı’nda 25 bin 577, Diyarbakır Havalimanı’nda 31 bin 898 yolcu seyahat etti” ifadelerini kullandı.

Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs’ta açılıyor

Ramazan Bayramı’nın 2’nci gününde Rize-Artvin Havalimanı’nda incelemelerde bulunduğunu anımsatan Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı‘nın 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını belirtti.

Karaismailoğlu, “Rize-Artvin Havalimanımız, Ordu-Giresun Havalimanı’nın ardından Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa ettiği 2’nci, dünyanın ise 5’inci havalimanıdır. Avrupa’da başka bir örneği de yok. 45 metre genişlikte ve 3 bin metre uzunluğunda pisti bulunuyor. Rize-Artvin Havalimanı yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek. 26 olan aktif havalimanı sayısını 57’ye çıkardık. Rize-Artvin Havalimanı ile bu sayı 58’e yükselecek. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Hava yoluna yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

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