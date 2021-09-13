Bakan Karaismailoğlu: “Haberleşme sektörü 2021’in ilk yarısında yüzde 18.8 büyüdü"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, elektronik haberleşme sektörünün, 2021’in ilk yarısında yüzde 18,8 oranında büyüyerek büyük bir başarıya imza attığını açıkladı. Mobil abone sayının 84,6 milyonu aştığını belirten Karaismailoğlu, internet kullanımının bir yılda yüzde 62 arttığını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkcell Avrupa Veri Merkezi açılışına katıldı. Ulaşım ve iletişim sektörlerinin sosyal ve ekonomik olarak hayatın merkezinde yer aldığını kaydeden Karaismailoğlu, bu iki sektördeki değişimin, tüm sektörleri etkilediğini, yeni iş ve yaşam modellerinin ortaya çıkmasına ön ayak olduğunu söyledi.

“Teknolojiyi hangi ülkeler geliştirip, yaygınlaştırırsa, o ülkeler ekonomik bağımsızlık yolunda önemli adımlar atıyor” diyen Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin milli bağımsızlık ve milli ekonomi yolunda son 19 yılda çok önemli adımlar attığını, teknoloji alanında da bu yaklaşımın başarılı sonuçlara ulaşmaya devam ettiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, tüm ulaşım modlarında olduğu gibi, bilişim, iletişim ve haberleşme alanlarında da hep “yerli” ve “milli” yaklaşımları ön plana aldıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, bu yönde vatandaşların hayat standardını yükseltecek önemli projelere imza attıklarını dile getirdi.

4 yılda 5G kullanıcı sayısının 1 milyar olması bekleniyor

5G teknolojisine de değinen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Yaşadığımız çağa adını veren bilgi ve veri, ona sahip olan kişi, kurum ve ülkelerin gücüne güç katıyor. 5G bu teknolojilerin en başında geliyor. Bu bağlamda, 5G’nin ileri teknolojilerin ve veri güvenliğinin kilit noktası olması nedeniyle, tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yakından takip ettiği ve üzerinde yoğun çalışmalar yürüttüğü bir konu. Dünyada ve Avrupa’da birçok ülke, 5G denemelerini yaptıktan sonra ticari 5G hizmetini devreye almak üzere çalışmalarını yürütüyor. Önümüzdeki 4 yılda 5G’yi kullanan kullanıcı sayısının 1 milyar olması bekleniyor” diye konuştu.

Mobil abonelerin yüzde 93’ü 4.5G’ye geçti

Türkiye’de 4.5G hizmetinin 2016 yılında başladığını anımsatan Karaismailoğlu, büyük bir hızla hem altyapının tüm ülkede yaygınlaştığını hem de abonelerin ivedilikle bu hizmetten yararlanmaya başladığını söyledi. Karaismailoğlu, “Halihazırda toplam 83,6 milyon olan mobil abone sayımızın 78,5 milyonu 4.5G abonesidir. Aradan geçen 5 yılda toplam mobil abonelerin yüzde 93’ünün 4.5G’ye geçmesi büyük bir başarı olup, gelecekteki 5G gibi teknolojilerin ülkemizde hızla yaygınlaşabileceğinin de göstergesidir” dedi.

“5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz”

Verinin toplanması, işlenmesi ve katma değerli hizmetlere dönüştürülmesi kadar saklanmasının, yedeklenmesinin, her türlü afet ve siber saldırılardan korunmasının hem kişisel veri hem de ulusal güvenlik açısından büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı avantajları, insanların refahı ve mutluluğu için kullanmayı esas alıyoruz. Yerli ve milli olarak geliştirilmesine hassasiyetle eğildiğimiz bilgi ve iletişim teknolojilerinin, yaygınlaşması adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere yatırımlarımızdaki yerlilik oranlarını kademe kademe artırmayı temel hedefimiz olarak belirledik. Bu bakımdan, 5G teknolojileri için planlamalarımızı, yerli ve milli imkanlarımızı önceliklendirerek yapıyoruz. Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi kapsamında; 5G Baz İstasyonu, 5G Çekirdek Şebeke, 5G operasyonel ve yönetimsel yazılımlar gibi 5G teknolojisine özel, kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştiriyoruz. Projenin ilk fazı, bu yılın Mart sonu itibarı ile tamamlandı, Ar-Ge süreçleri bitirildi, ürünlerin prototipleri hazırlandı. Şunu net olarak söyleyebilirim; biz, 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz."

Mobil abone sayısı 84,6 milyonu aştı

Türkiye’de elektronik haberleşme sektörünün, 2021’in ilk yarısında yüzde 18,8 oranında büyüyerek büyük bir başarıya imza attığını bildiren Bakan Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“2003-2021 yılları arasında ülke genelinde yaptığımız ulaşım ve haberleşme yatırımları içinde, 92 milyar liranın üzerindeki büyük miktar, haberleşme sektörünün gelişimi açısından önemli oldu. Fiber hat uzunluğumuzu 88 bin kilometreden, 445 bin kilometreye; sabit geniş bant abone sayımızı 17,4 milyona çıkardık. Sabit altyapılarda fiber abone sayımız 2010’da 154 bin iken, bugün 4,3 milyona yükseldi. Mobil abone sayımız 2010’da 28 milyon iken, bugün 84,6 milyonu aştı. Geniş bantta abone sayısı, 85,7 milyona ulaştı. Makinalar arası iletişim abone sayımız 2001’de 1 milyon 56 bin iken, bugün 7 milyondur. Bütün bu olumlu gelişmeler yaşanırken, 10 yıl önce mobil operatörlerimizin dakikası 8,6 kuruş olan ortalama tarife ücreti, bugün 1,3 kuruşa geriledi. İnternet kullanım miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda sabitte yüzde 39 ve mobilde yüzde 31 oranında artış gösterdi.”

İnternet kullanımı bir yılda yüzde 62 arttı

Fiber internette abone sayısının 2021 yılının birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 4,2 milyonu aştığını vurgulayan Karaismailoğlu, internet kullanımıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“İnternet kullanımı 2020 birinci çeyrekte 7,3 milyon TByte seviyesindeyken, bu değer 2021’in aynı döneminde yaklaşık 11,8 milyon TByte olarak gerçekleşti. Yıllık artış oranı yüzde 62 oldu. 2020 yılının birinci çeyreğinde mobilde 7,6 GB olan abone başına aylık internet trafiği, 2021 yılının aynı döneminde yaklaşık 9,8 GB’e ve sabitte ise 138,6 GB’den 197,2 GB seviyelerine yükseldi. İşletmeciler tarafından ekonomik ve coğrafi zorluklar nedeniyle altyapı götürülemeyen, nüfusu 500’ün altında olan kırsal kesimdeki yerleşim yerlerine mobil ses ve genişbant internet hizmetlerinin götürülmesine yönelik haberleşme altyapılarının kurulumu ve işletimi olmak üzere çeşitli projeler, Bakanlığımız tarafından hayata geçirildi.”

“Daha iyi hizmet için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”

“Vatandaşlara daha iyi hizmet vermek ve bu başarılara yenilerini eklemek üzere var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin bilgi toplumuna geçişinde önemli bir kriter olan e-devlet kapısı hizmetlerinde de ciddi rakamlara ulaştık. 2021 yılı Eylül ayı itibarıyla, 56 milyon 300 bin kayıtlı vatandaşımıza, 816 kuruma ait 5 bin 949 hizmet sunuluyor. E-Devlet Kapısı’nda 2021 yılında ilk 8 ayda toplam 5.5 milyar işlem gerçekleştirildi.”

Dijitalleşmeye geçiş süreci hızlandı

Pandeminin, ülkelerin bilişim ve iletişim sektörüne yatırımlarını artırmasına yol açtığının altını çizen Karaismailoğlu, dünyanın dijitalleşmeye geçiş sürecinin ciddi oranda hızlandığını belirtti. Kendilerini bu sürece hazırlayan, altyapılarını geliştiren ve gerekli adımları atan ülkelerin kârlı çıktığını ifade eden Karaismailoğlu, Türkiye’nin de zorlu pandemi sürecine rağmen yeniden büyüme trendine girdiğine vurgu yaptı.

2021’in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme gösteren Türkiye’nin, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 gibi büyük bir büyüme oranı yakaladığını kaydeden Karaismailoğlu, “Bu büyüme eğiliminde, bilişim ve iletişim sektöründeki kamu-özel sektörümüzün iş birliğinin katkıları büyük” dedi.

“Türkiye’nin verisi, Türkiye’de kalmalı’

Siber güvenliğin önemine de değinen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Belgesi’nde de belirttiğimiz üzere, siber güvenliği, milli güvenlik kapsamında değerlendiriyoruz. Çünkü veri ve veri gizliliğinin korunması meselesi artık uluslararası zeminde büyük önem taşıyan bir konu durumuna gelmiştir. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla verinin taşıdığı önemin farkındayız! ‘Türkiye’nin verisi, Türkiye’de kalmalı’ görüşünden yola çıkarak kurumlarımızın yatırımlarını bu yaklaşımla yapması son derece önemlidir! Ülkemizin, vatandaşlarımızın, bu ülke için değer üreten işletmelerin verilerinin gizliliği için ‘yerli veri merkezi’ yatırımları olmazsa olmazdır. Strateji Belgemizin 2020-2023 Eylem Planı’nda ifade ettiğimiz 8 önemli stratejik amaçtan biri, ‘Kritik altyapıların korunması ve mukavemetin’ artırılmasıdır.”

Veri Merkezi’nin yerlilik oranının yüzde 75 olması kıymetli bir gelişme

Bilgi ve iletişim sektöründe, her türlü doğal afet ile fiziki ve siber saldırılara karşı verinin saklanması ve yedeklenmesinin hayati önem taşıdığını ifade eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu anlamda Turkcell’in Avrupa Veri Merkezi de güçlü ve yedekli bir teknoloji yatırımıdır. Veri Merkezi’nin yerlilik oranının yüzde 75’lerde olması kıymetli bir gelişmedir. 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı şekilde tasarlanan ve inşa edilen veri merkezimiz, Ankara, İzmir ve Gebze veri merkezlerinin bilgi yedekliği ve güvenliği açısından son derece önemlidir. Bilgi ve iletişim sektöründeki bu baş döndürücü gelişmeler, insanlarımızın çok daha hızlı, rahat ve kesintisiz iletişim kurmasına hizmet ettiği unutulmamalıdır. Bu hizmet, doğal afetlerde çok daha önem kazanıyor. Hatırlayacağınız üzere, çok kısa süre önce yaşadığımız sel, yangın felaketlerinde, bölgede artan mobil haberleşme trafiğini karşılamak amacıyla hızla harekete geçtik. İhtiyaç olan İlave mobil haberleşme altyapılarını çok kısa bir sürede hizmete aldık.”