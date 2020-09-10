banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Fındık üreticisine emanet uyarısı
Fındık üreticisine emanet uyarısı
Bülent Arınç ve eşi'nin korona testi pozitif
Bülent Arınç ve eşi'nin korona testi pozitif
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi

Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır-Eğil karayolunu hizmete açtı

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU, DİYARBAKIR-ERGANİ YOLU DEVEGEÇİDİ KÖPRÜSÜ İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNARAK, YENİ EĞİL YOLUNUN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Çevre 10.09.2020, 20:05
4
Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır-Eğil karayolunu hizmete açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır-Ergani yolu Devegeçidi köprüsü inşaatında incelemelerde bulunarak, yeni Eğil yolunun açılışını gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile Diyarbakır’daki temaslarını sürdüren Bakan Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan Diyarbakır-Eğil karayolunda incelemede bulundu. Daha sonra yapımı tamamlanan Diyarbakır-Eğil karayoluna geçen Bakan Karaismailoğlu, yolun açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, Eğil’in Diyarbakır’ın önemli kültür ve turizm bölgesi ile peygamberler şehri olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah bu açacağımız yol, hem Diyarbakır’ın hem de Eğil’in turizmine, kültürüne katkılar sağlayacaktır. İnşallah bunun sonucunda ticareti ve ekonomisi istihdamı artacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Açılışın ardından Eğil’e geçen Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, Eğil Peygamber Türbelerini ziyaret etti.

Açılışa Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Yorumlar (0)
banner378
23°
açık
Namaz Vakti 10 Eylül 2020
İmsak 05:05
Güneş 06:33
Öğle 13:06
İkindi 16:40
Akşam 19:29
Yatsı 20:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0