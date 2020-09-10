Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır-Eğil karayolunu hizmete açtı
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU, DİYARBAKIR-ERGANİ YOLU DEVEGEÇİDİ KÖPRÜSÜ İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNARAK, YENİ EĞİL YOLUNUN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır-Ergani yolu Devegeçidi köprüsü inşaatında incelemelerde bulunarak, yeni Eğil yolunun açılışını gerçekleştirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile Diyarbakır’daki temaslarını sürdüren Bakan Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan Diyarbakır-Eğil karayolunda incelemede bulundu. Daha sonra yapımı tamamlanan Diyarbakır-Eğil karayoluna geçen Bakan Karaismailoğlu, yolun açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, Eğil’in Diyarbakır’ın önemli kültür ve turizm bölgesi ile peygamberler şehri olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah bu açacağımız yol, hem Diyarbakır’ın hem de Eğil’in turizmine, kültürüne katkılar sağlayacaktır. İnşallah bunun sonucunda ticareti ve ekonomisi istihdamı artacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.
Açılışın ardından Eğil’e geçen Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, Eğil Peygamber Türbelerini ziyaret etti.
Açılışa Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
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