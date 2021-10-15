Bakan Karaismailoğlu, BM İkinci Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansı’na katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı Birleşmiş Milletler İkinci Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansı’nda çevreci, yerli yatırım hedeflerine dikkati çekti.

Dün Macaristan’da Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5’inci Toplantısı’na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün de Birleşmiş Milletler İkinci Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansı’na video konferans üzerinden katılım sağladı. Burada yaptığı konuşmada BM Sürdürülebilir Kalkınma amaçları doğrultusunda, erişilebilirliği merkeze alan, toplumun tüm kesimlerini kapsayan, yenilikçi, sürdürülebilir, akıllı ve bütünleşmiş hareketliliği sağlamaya yönelik strateji ve politikalar geliştirdiklerini kaydeden Karaismailoğlu, “Yatırım planlamalarımızda, Birleşmiş Milletler 2030 gündeminin yanı sıra Paris İklim Değişikliği Anlaşması ve AB Yeşil Mutabakatının hedeflerini kendimize rehber addediyoruz. Bu rehber belgeler ile uyumlu olarak hazırladığımız, 11. Kalkınma Planımız, Ulaştırma Ana Planımız ve Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi ve Eylem Planımızla, etkin bir ulaşım sistemini ülkemize kazandırmak için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Son 19 yılda, ulaştırma ve iletişim altyapısına 170 milyar dolara yaklaşan yatırım yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, ulusal düzenlemeler ve uluslararası iş birliği ile sürdürülebilir bir ulaştırma sisteminin tesisi için önemli mesafeler kat edildiğini söyledi.

“Demiryolundan kaynaklı emisyonları yüzde 75 azaltmayı hedefliyoruz”

Ulaşım hizmetlerine erişimin bir hak olduğu anlayışıyla ve her adımda farklılıkları ortadan kaldıran bir ağ oluşturmak üzere, hizmeti tüm ülke sathına, en ücra köşeye kadar ulaştırmanın birinci öncelikleri olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Bütünleşik olarak tasarladığımız ulaşım ekosistemimizde, verimlilik esasında tüm modları birbirleriyle bütünleşmiş hale getiriyoruz. Çok modlu ve dengeli bir ulaşım altyapısı için demiryollarında yatırım seferberliği başlattık. Kent içi raylı sistem hatlarına ilave olarak, yeni yüksek hızlı tren hatları inşa ediyor ve mevcut hatlarımızın yenileme çalışmalarını da sürdürüyoruz. Böylece hem verimliliği arttırıyoruz hem de karbondioksit emisyonunu azaltarak çevreye daha duyarlı bir işletmeciliğe geçiyoruz. 2035 yılında demiryolundan kaynaklı emisyonları 1990 yılına göre en az yüzde 75 oranında azaltmayı hedefliyoruz.”

Demiryollarına yatırım yaparken karayolları yatırımlarını da göz ardı etmediklerine vurgu yapan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Son 19 yılda yaptığımız 28 bin kilometrenin üzerindeki bölünmüş yolla yıllık bazda yaklaşık 4 milyon tona yakın karbondioksit emisyon azaltımı sağlıyoruz.

İstanbul’da iki kıtayı birbirine bağlayan Avrasya tüneli ile de yıllık 50 bin ton karbondioksit azaltımı sağlıyoruz. Şehirlerde karbon emisyonunu ve trafiği azaltan elektrikli bisiklet, e-skuter gibi mikro hareketlilik araçları için yasal düzenlemeleri hazırlıyor ve gerekli altyapıları geliştiriyoruz” açıklamasında bulundu.

“Hedefimiz karbonsuz havalimanı işletmeciliği”

"Mavi Ekonomi" olarak adlandırılan denizcilik sektöründe Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından belirlenen emisyon azaltım hedeflerine ulaşılabilmesi için Bakanlık olarak üzerine düşenin yapıldığını belirten Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yeşil denizciliğin desteklenmesi için tasarladığımız Denizcilikte Karbonsuzlaştırma projemizle, gemilerimizde ve limanlarımızda çevre dostu taşımacılık için kullanılacak yenilikçi teknolojilere finansal destek mekanizması oluşturacağız. Havalimanlarımızda 2009 yılından bu yana belirli kriterleri sağlayan tesislere yeşil havalimanı sertifikası veriyoruz. Buna ilave olarak, Karbonsuz Havalimanı Projemizle, Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programına akredite havalimanlarımızla dahil olduk. Hedefimiz, önümüzdeki dönemde karbonsuz havalimanı işletmeciliğine geçmek. Havalimanlarının elektrik enerjisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması için Güneş Enerji Santrali Tesislerini faaliyete geçirdik ve yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün uluslararası uçuşlardan kaynaklanan emisyonları azaltma ve emisyonları 2020 seviyesinde sabitlemeyi amaçlayan CORSIA (Uluslararası Havacılık için Karbon Dengeleme ve Azaltma) Şemasında gönüllü ülkeler arasında yer alıyoruz.”

Türkiye olarak küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir taşımacılık sisteminin tesisi için Bakanlık olarak ellerinden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Karaismailoğlu, “Bundan sonra da çevreci, yerli yatırımlarımızla ulaştırmadan kaynaklı karbon salınımını asgariye indirmek için çalışırken, yeşil ekonomiye dayalı projelere teşvikten finans desteğine kadar birçok yeni atılımı içinde barındıracak adımlar atmaya devam edeceğiz. Kapsayıcı, sürdürülebilir ve etkin bir ulaştırma sistemi tesis etmek için Birleşmiş Milletler çatısı altında ve diğer platformlarda iş birliğine hazırız” diye konuştu.