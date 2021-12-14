banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Garanti BBVA'dan personeline yüzde 47 zam
Garanti BBVA'dan personeline yüzde 47 zam
Tabiattaki binlerce yıllık şifa iksirleri
Tabiattaki binlerce yıllık şifa iksirleri
Bitcoin'de düşüş
Bitcoin'de düşüş
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı

Bakan Karaismailoğlu: “2053 hedefimiz; emisyon oranını sıfıra indirmektir”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ülkemizin orta ve uzun vadeli en önemli projeksiyonu, ‘Yeşil Kalkınma Devrimi’dir. Ayrıca, 2053 hedefimiz; emisyon oranını sıfıra indirmektir. ‘Yeşil Kalkınma Devrimi’ 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefidir” dedi.

Çevre 14.12.2021, 11:20 14.12.2021, 11:32
Bakan Karaismailoğlu: “2053 hedefimiz; emisyon oranını sıfıra indirmektir”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ülkemizin orta ve uzun vadeli en önemli projeksiyonu, ‘Yeşil Kalkınma Devrimi’dir. Ayrıca, 2053 hedefimiz; emisyon oranını sıfıra indirmektir. ‘Yeşil Kalkınma Devrimi’ 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefidir” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi’ni yerinde inceleyerek proje hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi. Proje kapsamını ve gerçekleştirilen kazanımlar hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi kapsamında bugüne kadar, 3 milyon 12 bin metreküpün üzerinde çamur tarandığını söyledi.

“Bugüne kadar, 3 milyon 12 bin metreküpün üzerinde çamur taradık”

Projenin kazanımları hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile imzaladığımız protokolle, Mogan Gölü’nde kirliliğe neden olan çamur, bitki kökü ve yosunların temizleme çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyoruz. Bu güzel çevre projesi ile Mogan Gölü’nün tabanında 3,3 milyon metreküplük sulu çamur taraması yapıyoruz. Ankara’nın Gölbaşı İlçesi’nde yer alan, Mogan Gölü’nün Dip Çamuru Temizleme Projesi, 2. Etap çalışmalarının önemli bir bölümünü geride bıraktık. Çabalarımız sayesinde çamur taramasında yüzde 91’lik bir ilerleme kaydettik. Aynı şekilde toplanan çamurların sudan arındırılması da yüzde 88 oranında gerçekleşti. 9 Ekim 2020’de başladığımız çalışmalarda bugüne kadar, 3 milyon 12 bin metreküpün üzerinde çamur taradık. Gölden alınan sulu çamuru filtrelerle süzerek temiz suyu tekrar göle bırakıyoruz. Böylece, 580 bin metreküplük sudan arındırılmış atığı da dönüşüm sahasına seriyoruz. Çalışmalarımızı, 9 Haziran 2022’de tamamlayarak başkentlilerimize çok daha temiz, kokusuz ve canlı bir Mogan Gölü’ne bırakacağız. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, göl üzerindeki ekosistemin tekrar canlanmasını sağlayacağız. Bu şekilde göldeki metan gazı patlamaları ile birlikte, koku ve balık ölümlerinin önüne geçeceğiz. Çalışmalarımız sonrasında canlanacak göl su canlıları ve kuşların da yaşam alanı olmaya devam edecek” diye konuştu.

“Birileri gibi lafta değil gerçekten de çevreciyiz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, deniz ve kapalı su havzalarının dip taramalarında çok büyük başarılara imza attıklarına dikkat çeken Karaismailoğlu, “Gördüğünüz gibi birileri gibi lafta değil gerçekten de çevreciyiz. Ülkemizin geleceği için çevre odaklı çalışmaları sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi dünyanın küresel ısınma ve ilkim değişikliğinin neden olduğu felaketlerle başa çıkmaya çalıştığı bu dönemde; doğaya, çevreye, insana ve sürdürülebilir bir yaşama hizmet edecek adımları atmaya devam ediyoruz” dedi.

“2053 hedefimiz; emisyon oranını, sıfıra indirmektir”

İmzalanan Paris İklim Anlaşmasını hatırlatan Bakan Karaismiloğlu, “Ülkemizin orta ve uzun vadeli en önemli projeksiyonu, ‘Yeşil Kalkınma Devrimi’dir. Ayrıca, 2053 hedefimiz; emisyon oranını, sıfıra indirmektir. ‘Yeşil Kalkınma Devrimi’ 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefidir. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde, tüm Bakanlıklarımızla beraber Yeşil kalkınma Modeli’ni hayata geçirmek için kararlılığımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Maddi kaynaklarının verimli kullanılması sonucu, sadece 2020 yılında 13,4 milyar dolar tasarruf elde ettik”

Çevreci bir yaklaşımı öncelikli hedef olarak belirlediklerinin altını çizen ve bu kapsamda bugüne kadar yapılan yatırımlar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Çevresel fayda oluşturmak, hem Bakanlığımızın hem de hükûmetlerimizin her zaman öncelikli hedeflerinden olmuştur. Bu amaçla yaptığımız yatırımlarla yıllık toplam; 975 milyon ton değerinde karbon emisyon tasarrufu, 20 milyon dolar değerinde kâğıt tasarrufu, toplam 780 bin ağaca eşdeğer Karbon Emisyon Tasarrufu sağladık. Projelerimizle, yıllık bazda, zamandan,yakıttan,emisyon salımındanedilen ve edilecek tutarlar ise; Kuzey Marmara Otoyolu 3,2 milyar lira, Avrasya Tüneli 2 milyar lira, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolundan 2,9 milyar lira tasarruf sağlıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu 2,3 milyar lira, Aydın-Denizli Otoyolu 733 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Bu tasarruflar, Türkiye’mizin bugününe olduğu kadar geleceğine ve gençlerine hizmet olarak dönecek. Dünyaya bu konuda da örnek olacak ve gençlerimize ‘yaşanabilir bir dünya’ bırakacağız. Ulaşım yatırımlarımızla 2020 yılına ait yıllık tasarrufları da hızlıca ifade etmek gerekirse; karayolunda 6,6 milyar dolar, demiryolunda 700 milyon dolar, havayolunda 2,6 milyar dolar, denizcilikte 600 milyon dolar, haberleşmede 3,3 milyar dolar olmak üzere ülkemizin hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılması sonucu, sadece 2020 yılında 13,4 milyar dolar tasarruf elde ettik. Biz yaptığımız her proje ile gurur duyduk ama asla bununla yetinmedik. 10 yıllar sonrasını planladık. Halkımıza hep daha iyisini, daha faydalısı sunmak için çalıştık.”

Bakan Karaismailoğlu, Mogan Gölü’nde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Gölbaşı Beledisini ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı Ziyaret etmek üzere ilçe merkezine hareket etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 15 30
2. Ankaragücü 16 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 15 23
9. Gençlerbirliği 15 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Wolverhampton 16 21
10. Brentford 16 20
11. Brighton 15 20
12. Crystal Palace 16 19
13. Aston Villa 16 19
14. Everton 16 18
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8