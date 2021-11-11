banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Meğer kripto paralar harammış!
Meğer kripto paralar harammış!
Kocaelispor’a ceza yağdı
Kocaelispor’a ceza yağdı
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması

Bakan Gül: “Ülkemizin geleceği daha yeşil, daha huzurlu, daha güzel olsun duasıyla bugün toprakla buluştuk”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 150 hükümlü ve yükümlü ile birlikte fidan dikti. Gül, "Ülkemizin geleceği daha yeşil, daha huzurlu, daha güzel olsun duasıyla bugün toprakla buluştuk” dedi.

Çevre 11.11.2021, 15:29
Bakan Gül: “Ülkemizin geleceği daha yeşil, daha huzurlu, daha güzel olsun duasıyla bugün toprakla buluştuk”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 150 hükümlü ve yükümlü ile birlikte fidan dikti. Gül, "Ülkemizin geleceği daha yeşil, daha huzurlu, daha güzel olsun duasıyla bugün toprakla buluştuk” dedi.

Bakan Gül, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ağaçlandırma seferberliğine dönüşen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Ankara Batıkent Çakırlar mevkiinde yaklaşık 30 dönümlük alanda düzenlenen fidan dikme törenine katıldı. Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan 75 hükümlü, Ankara ve Batı Denetimli Serbestlik Müdürlükleri bünyesindeki 75 yükümlü ile adalet teşkilatında görevli 300 personelin katıldığı törende Bakan Gül, 2 fidanı toprakla buluşturup, can suyunu verdi.

Bakan Gül, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Türkiye genelindeki 144 Denetimli Serbestlik Müdürlüğü aracılığıyla 96 bin fidanın dikileceğini, diğer etkinliklerle birlikte bu sayınını 111 bini bulacağını söyledi. ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına çok önemli bir destek verdiklerini belirten Bakan Gül, “Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün (CTE) öncülüğünde bugün hem personelimiz hem denetimli serbestlik yükümlüleri hem de açık ceza infaz kurumundaki hükümlülerle ağaç kampanyasına destek veriyoruz. Ağaçlar ülkemizin ciğerleri, ormanlar hepimizin geleceği, nefes alanları, zenginlikleri, kaynaklarımız. Bunları en güzel şekilde koruyacağız, geliştireceğiz. Fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönüşecek. Yurdumuzun her yerinde özgür ve yemyeşil cennet vatanımızı daha güzel yaparak, ülkemizi yeni yüzyıllara hazırlayacağız” diye konuştu.

“Orman yakma Türk Ceza Kanunu’nda çok ağır bir şekilde cezalandırılıyor”

Ülke genelindeki ağaçlandırma seferberliğine ‘Adalet Ormanları’ ile de katkı verdiklerini anlatan Bakan Gül, bu konuda da seferberliği artıracaklarını kaydetti. Kampanya kapsamında Türkiye genelinde adalet teşkilatınca 96 bin fidanın dikileceğini ifade eden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diğer birimlerimizin de destek vermesi ile bu sayıyı arttıracağız. Bugün tüm Türkiye seferberlik içinde. Ormanlarımız yandıkça, ağaçlarımız yandıkça hepimizin yüreği yanıyor. Türk Ceza Kanunu’nda ormanlarla ilgili mevzuatlarda çok ağır bir şekilde bunlar da cezalandırılmış durumda. Ceza ile karşı karşıya bu suçlar. Ama biz istiyoruz ki bir ağacımız bile yanmasın. Bu konuda da yine ağaçlandırma seferberliğimizi tüm birimlerimizle sürdüreceğiz. Bugün Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanya ile ülkemiz daha da yeşil olacak, cennet vatanımız daha güzel olacak. Ülkemizin geleceği daha yeşil, daha huzurlu, daha da güzel olsun duasıyla toprakla buluştuk. Ben tüm emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, personelimize, herkese yürekten teşekkür ediyorum.”

CTE Genel Müdürü Yunus Alkaç da, Türkiye genelinde 2 bin 657 personel, bin 202 yükümlü ve hükümlü ile birlikte ağaçlandırma seferberliği için sahada olduklarını belirterek, “144 Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde ülke genelinde 96 bin ağaç dikilecek. İnşallah önümüzdeki yıllar itibarıyla bu sayımızı çok daha arttıracağız” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, 10 bin fidanın dikildiği programda ağaçlandırma günü etkinliğine katılan Şehit Mustafa Erdal İlkokulu 4/F sınıfı öğrencileriyle de bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte “Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönmeli yurdumda” dizelerinin yer aldığı Tohumlar Fidana şarkısını okuyan Bakan Gül, öğrencilere ormanı ve ağaçları korumaları tavsiyesinde bulundu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6