Son Dakika
Bakan Dönmez İslahiye’de deprem bölgesini havadan inceledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İslahiye’de deprem bölgesini havadan inceledi
Çevre 10.02.2023, 14:23
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İslahiye’de deprem bölgesini havadan inceledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İslahiye’deki deprem bölgesinde helikopterle incelemelerde bulundu.