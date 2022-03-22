- Bakan Dönmez: “Bittiğinde dünyanın örnek gösterilen mega projelerden olacak”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’ndeki incelemelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tesisin yapım aşamasında yaklaşık 2 bin işçinin çalıştığını aktaran Bakan Dönmez, “Muhtemelen iki ay içerisinde bu sayıyı iki katına kadar çıkartmış olacağız” dedi.

Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular hakkında da bilgi veren Bakan Dönmez, “Boru sevkiyatında da yüzde 60’lara ulaştık. İnşallah haziran ayı gibi boru sevkiyatımız tamamlanmış olacak. Belki haziran veya temmuzda da derin deniz tarafında boru yerleştirme işlemlerine başlayacağız. Proje bittiğinde dünyanın da örnek gösterilen mega projelerden birisi olacak” diye konuştu. (ME