banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı

Bahçeye ekilen ürünlere zarar veren ayı kameralara yakalandı

Rize’nin Hemşin ilçesine bağlı Bahar Mahallesi’nde Ergün Güven’in bahçesini ayı talan etti. Ekilen ürünlere zarar verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Çevre 12.06.2022, 12:59
Bahçeye ekilen ürünlere zarar veren ayı kameralara yakalandı

Rize’nin Hemşin ilçesine bağlı Bahar Mahallesi’nde Ergün Güven’in bahçesini ayı talan etti. Ekilen ürünlere zarar verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Rize’nin Hemşin ilçesine bağlı Bahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan bir ayı Ergün Güven’in evinin yanında bulunan bahçesine girdi. Bahçeye giren ayı Güven’e ait ekinleri yedi. Bir süre bahçede dolanarak ekinlere zarar veren ayı bir zaman sonra bahçenin çitlerinden zıplayarak oradan uzaklaştı. Ayının bahçeye girdiği anları ise güvenlik kameraları anbean kaydetti.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu