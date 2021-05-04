Bahçesine düşen ebabil kuşunu yetkililere teslim etti

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan Davut Balcı’nın bahçesine ebabil kuşu düştü. Kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Davut Balcı ve çocukları iftar vakti bahçeden gelen ses üzerine dışarı çıktıklarında bir kuşla karşılaştı. Yanına gittikleri kuşun uçmadığını fark eden çocuklar, kuşu eve aldıklarında ebabil olduğunu fark etti.

Balcı, "İftar vakti özel bir konuğumuz vardı, hakkında çok araştırmalar yaptım, sonunda kuşu yetkililere teslim etmeye karar verdim. Malum tam kapanmadan dolayı misafir kabul etmiyorduk, bu özel misafirimiz de bizleri çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Ebabil kuşunu teslim alan görevliler gereken tedavilerinin yapılmasının ardından kuşun doğal ortamına salınacağını ifade ettiler.