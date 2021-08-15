Bahçesine dökülen molozların kaldırılmasını istiyor

Malatya’da yaşayan Mehmet Atilla, kamyoncular tarafından bahçesine dökülen hafriyatın kaldırılmasını istiyor.

Battalgazi ilçesi, Orduzu Mahallesi, Vaizpınarı Caddesinde yaşayan Mehmet Atilla, bahçesine dökülen inşaat atıkları yüzünden bahçesinin bir bölümünü kullanamıyor. Kamyoncular tarafından bahçesi adeta hafriyat döküm alanına dönen Atilla, atıkların temizlenmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

Bahçede bulunan atıklardan dolayı mahalle halkının da sorun yaşadığını dile getiren Atilla, “Bahçemin önüne dökülen hafriyattan dolayı bahçemin önünü kullanamıyorum. Bahçemin üst sırasındaki meyve ağaçlarından faydalanamıyorum. Ağaçların bakımını yapamıyoruz. Buraya toprak, inşaat malzemesi, hafriyat döküyorlar. Pislik döküyorlar. Uyardık kamyoncuları, daha önce belediye temizledi. Biz gene uyardık yine döktüler. Bu hafriyatın kaldırılmasını istiyorum. Hangi belediye kaldıracaksa kaldırmalarını istiyor, rica ediyorum. Bahçemizden bu atığı kaldırsınlar ki bizde bahçemize tel çekelim, hafriyat dökülmesin. Herkes sorun yaşıyor, bahçemin olduğu için bana tepki veriyorlar. Herkes vicdanına elini koysun, kim evinin önüne böyle moloz dökülüp kabul ediyorsa bende kabul edeyim” şeklinde konuştu.