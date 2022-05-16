Bahçesinden engerek yılanı çıktı

Iğdır’da evinini bahçesine giren koca engerek yılanını gören vatandaş, önce yılanı yakaladı daha sonra ekipleri bekledi.

Iğdır Karakoyunlu ilçesine bağlı Alican köyünde yaşayan Fırat Ballandı, evinin bahçesinde engerek yılanı gördü. Yılana korkusuzca yaklaşan Ballandı, yılanı yakalayarak bir kutunun içine koydu. Ballandı, daha sonra ekiplere haber verdi.

Köye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri yakalanan yılanın dünyanın en zehirli yılan türlerinden olan ve ısırması halinde 10 dakika içerisinde öldürebilen engerek türü yılan olduğunu tespit etti. Yılanı teslim alan yetkililer yılanı Ağrı Dağı eteklerindeki doğal ortamına bıraktı.

Koca engerek yılanı ölümcül zehre sahip olması yanında soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan bir yılan türü olarak biliniyor.