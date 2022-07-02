Bahçeşehir’e yeni yürüyüş ve bisiklet yolu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir’de yapımı tamamlanan yeni bisiklet ve yürüyüş yolunda ilk deneme sürüşünü yaptı. Başkan Kartoğlu, 344 kilometre bisiklet yolu hedefine bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelini yürüyüş ve bisiklet yollarıyla ilmek ilmek örmeye devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Bahçeşehir’e yapılan bisiklet ve yürüyüş yolu tamamlandı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yeni bisiklet yolunda ilk pedalı çevirdi.

Yürüyüş yolu 4,2 kilometreye çıktı

2 bin 250 metre uzunluğundaki yürüyüş yolunu bin 950 metre uzattıklarına dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “Güzergâh uzunluğumuzu 4 bin 200 metreye çıkardık. Hemen yanına bisiklet yolu yaptık ve böylece 344 kilometre bisiklet yolu hedefimize bir adım daha yaklaştık. Bisiklet ve yürüyüş yolu güzergâhımıza 2 fitness ve barfiks alanı da yaptık” dedi.

Tamamen yeşil ve doğa dostu

Bahçeşehir Gölet ile Bahçeşehir Marmaray Aktarma İstasyonu arasında yeni bir yaşam alanı oluşturduklarını belirten Başkan Kartoğlu, bir projeyi daha Başakşehirlilerin hizmetine açmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Projenin tamamen yeşil ve doğa dostu olması için büyük gayret gösterdiklerinin altını çizen Başkan Kartoğlu, “Enerjisinin tamamını güneşten karşılayan 71 doğa dostu aydınlatma direği kullandık. Daha güzel bir gelecek adına 700 ağaç, 4 bin çalı ve hoş koku veren sarmaşık türleri diktik” şeklinde konuştu.