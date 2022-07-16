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Bahçesaray’daki örtü yangını kontrol altına alındı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çıkan örtü yangını, gönüllü vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çevre 16.07.2022, 15:39
Bahçesaray’daki örtü yangını kontrol altına alındı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çıkan örtü yangını, gönüllü vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre, İslam Mahallesi’ndeki bir tarlada bilinmeyen bir sebepten dolayı başladığı öne sürülen yangın, kısa sürede Kırmızı Köprü bölgesinde yayıldı. Gönüllü vatandaşlar, jandarma, güvenlik korucuları, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle örtü yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, gönüllü vatandaşlar ise yangının tekrar çıkma olasılığına karşı hazır bekliyor.

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