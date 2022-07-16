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Bahçesaray’da örtü yangını

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çıkan örtü yangınının yerleşim ve ağaçlık bölgelere sıçramaması için ekipler seferber oldu.

Çevre 16.07.2022, 14:07
Bahçesaray’da örtü yangını

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çıkan örtü yangınının yerleşim ve ağaçlık bölgelere sıçramaması için ekipler seferber oldu.

Alınan bilgilere göre, İslam Mahallesi’ndeki bir tarlada bilinmeyen bir sebepten dolayı başladığı öne sürülen yangın, kısa sürede Kırmızı Köprü bölgesinde yayıldı. Kısa sürede büyüyerek büyük bir alana sıçrayan yangın; gönüllü vatandaşlar, jandarma, güvenlik korucuları ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin desteğiyle söndürülmeye çalışılıyor. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de sevk edildiği bölgede alevlerin ağaçlık bölgeye sıçramaması için mücadele devam ediyor.

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